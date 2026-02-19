Sonia Bermúdez da este viernes una lista con regresos y novedades para duelos con Islandia y Ucrania

Archivo - Sonia Bermudez, head coach of Spain, celebrates with the trophy during the UEFA Women's Nations League 2025 final second leg match between Spain and Germany at Riyadh Air Metropolitano stadium on December 02, 2025 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, ofrecerá este viernes 20 de febrero la lista de convocadas para los partidos ante Islandia y Ucrania, correspondientes al inicio de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil de 2027, y donde, además de regresos, se esperan posibles novedades.

La entrenadora madrileña dará a conocer las convocadas de su primera lista del año a partir de las 11.30 horas a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol, y posteriormente, a las 12.30, atenderá a los medios de comunicación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

En este sentido, Bermúdez podría ofrecer una lista con novedades respecto a la última que dio a finales de noviembre para la disputa de la final de la Liga de Naciones ante Alemania. De momento, puede recuperar para este primer parón del año a dos jugadoras habituales como la centrocampista Patri Guijarro (FC Barcelona) y la delantera Salma Paralluelo (FC Barcelona), ya recuperadas de sus respectivas lesiones que le hicieron perderse los últimos meses de 2025.

Por otro lado, además de la baja de la Balón de Oro Aitana Bonmatí (FC Barcelona), que se lesionó de gravedad justo antes del partido de vuelta de la final de la Nations, la seleccionadora tampoco podrá contar con dos futbolistas importantes como la defensa del FC Barcelona Laia Aleixandri, víctima de una grave lesión de rodilla el pasado mes de enero, y la portera blaugrana Cata Coll, que la semana pasada tuvo que pasar por el quirófano tras sufrir un bloqueo articular en su rodilla izquierda y que estará fuera un mes.

La ausencia de la balear provocará la entrada de una nueva guardameta, que podría ser la madridista 'Misa' Rodríguez, a muy buen nivel esta campaña, pero que no va convocada con la campeona del mundo desde los Juegos Olímpicos de París.

Además, la central 'Mapi' León, que lleva sin jugar las últimas semanas con el conjunto catalán y podría no estar tampoco disponible, por lo que la entrenadora madrileña podría modificar su defensa y llamar a nuevos nombres entre los que no puede estar Silvia Lloris (Atlético), también lesionada de gravedad de la rodilla la semana pasada.

Arriba, además de la previsible vuelta de Salma Paralluelo, la duda puede estar en si Sonia Bermúdez seguirá contando con la veterana Jenni Hermoso (Tigres) y con la delantera Esther González (Gotham FC), que acaba de ser madre. El buen momento de forma de la colchonera Amaiur Sarriegi podría abrirle las puertas al retorno con la 'Roja'.

España, que cerró el año 2025 conquistando por segunda vez el título de la Liga de Naciones, abrirá su actividad en este 2026 el martes 3 de marzo ante Islandia, a la que recibirá a las 19.00 horas en el Estadio Skyfi Castalia de Castellón de la Plana, mientras que cuatro días después, el sábado 7, visitará a Ucrania (20.00) en la localidad turca de Antalya.