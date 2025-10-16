Sonia Bermúdez da este viernes su primera lista como seleccionadora absoluta

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, ofrecerá este viernes 17 de octubre su primera lista en su nuevo puesto de cara a las semifinales de la Liga de Naciones 2025 ante Suecia y donde la duda es si hará, y cuántos, retoques respecto a los planes que manejaba Montse Tomé, alguno obligado por una baja importante como la de Patri Guijarro.

La madrileña, elegida relevo de la asturiana el pasado mes de agosto, dará a conocer sus primeras elegidas en su nueva andadura al frente de la campeona del mundo a partir de las 11.30 horas a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Una hora después comparecerá ante los medios de comunicación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Esta primera convocatoria podría tener algunas novedades en la actual campeona del mundo respecto al equipo que compitió el pasado en la Eurocopa de Suiza donde se proclamó subcampeona. Su llegada podría ser una nueva oportunidad para una veterana como Jenni Hermoso, delantera del Tigres mexicano que lleva un año sin acudir con la 'Roja'.

"Yo no voy a descubrir quién es Jenni Hermoso, es una leyenda, la máxima goleadora histórica de la selección y ahora mismo está compitiendo en México. He compartido vestuario con ella, pero tendréis que esperar a la lista", zanjó al respecto el pasado 10 de septiembre la nueva seleccionadora durante su presentación.

Más complicado parece que pueda volver la central del FC Barcelona 'Mapi' León, mientras que hay jugadoras que han arrancado bien la temporada y que podrían tener la oportunidad de volver al combinado nacional como es el caso de la madridista Eva Navarro o de la colchonera Fiamma Benítez.

Lo que sí parece que tendrá que buscar la nueva seleccionadora es una jugadora que pueda sustituir a una pieza clave como Patri Guijarro, lesionada por una fractura de estrés en el hueso escafoides del pie derecho. También sigue lesionada la madridisra Tere Abelleira y la otra '5' que estuvo en la EURO es Maite Zubieta por lo que, más allá de poder usar a la polivalente Laia Aleixandri, podría ser la oportunidad para alguna nueva cara.

Sonia Bermúdez debutará como nueva seleccionadora el próximo viernes 24 de octubre en la ida de las semifinales de la Liga de Naciones ante Suecia, que se disputará en el Estadio de La Rosaleda de Málaga a las 20.00 horas. El partido de vuelta se jugará en el Gamla Ullevi de Goteborg el martes 28 a las 19.00