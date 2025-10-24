Sonia Bermúdez: "Es un debuto soñado, el equipo ha hecho un gran partido"

MÁLAGA 24 Oct. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) - La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, no escondió que había sido "un debut soñado" al frente de la campeona del mundo con la goleada por 4-0 ante Suecia este viernes en la ida de las semifinales de la Liga de Naciones, gracias a que su equipo hizo "un gran partido", mientras que elogió a una Claudia Pina "soberbia" y lamentó la lesión de Salma Paralluelo.

"Es un debut soñado, hemos hecho cuatro goles y el equipo ha hecho un gran partido porque tampoco ha recibido ninguna ocasión de gol. Pero no termina de ser soñado porque una jugadora se ha retirado por lesión. Estoy feliz por el trabajo del equipo, por cómo ha hecho la presión tras pérdida, por cómo ha dominado el encuentro, estamos muy felices", señaló Bermúdez en rueda de prensa.

La exjugadora recordó que "ser futbolista es lo mejor del mundo", pero que este "rol" también lo disfruta, por lo que se quedaría tanto con este día como el de su debut con la 'Roja'. "Lo he disfrutado, las cosas hay que disfrutarlas. Sé que hoy ganas y mañana puedes tener un mal día, a mí me gusta vivir el día a día", añadió.

La madrileña, a la que le parecieron "espectaculares" los cuatro goles y que bromeó sobre el de falta de Alexia Putellas diciendo que se le había "pegado" algo de ella, elogió el partido de Claudia Pina, pese a ser suplente. "El inicio de partido era para atacar la profundidad con Salma (Paralluelo) y luego sacarla en esa segunda parte para aprovechar su desborde y calidad. Nos ha costado mucho tomar la decisión (de dejarla en el banquillo), pero es una jugadora con mucho gol y ha estado soberbia como todo el equipo", remarcó.

"Hemos visto a todo el equipo queriendo sumar. A ella la hemos movido en diferentes posiciones y sabe acelerar el juego, nos ha ayudado mucho", prosiguió la seleccionadora, dejando claro que siempre jugarán "dependiendo" de lo que busquen en el campo "y para poder sacar lo mejor de las jugadoras, ayudarlas y que se sientan cómodas jugando".

Sobre la lesión de Salma Paralluelo, Bermúdez indicó que están "esperando ver el alcance" y lamentó la acción que le costó la lesión. "Bajo mi punto de vista, puede ser fuera de juego, pero luego es una agresión. Vamos a esperar que no sea nada", apuntó. "No es que me sorprenda, pero se puede parar. Se pueden sacar antes tarjetas, estás jugando con la salud de futbolistas", añadió sobre cierta dureza del rival.

Preguntada por Jenni Hermoso, pidió pensar más en que había "vuelto" a la selección que en el rol que vaya a tener tras jugar cinco minutos. "Nos aporta en punta y mediapunta. Vamos a disfrutar de las victorias que siempre son buenas, es día de celebrar", zanjó. De todos modos, reconoció que la delantera se había "emocionado" tras el partido. "Te vienen recuerdos, es normal, vestir la camiseta de España es increíble", resaltó.

"'Mapi' ha estado muy bien, atenta en los duelos, además identifica muy bien cuando filtrar por dentro, estaba feliz", subrayó sobre la central del FC Barcelona, que volvió a jugar, y de titular, con la selección tres años después de haber renunciado.

Sobre el inicio de partido, con Suecia presionando mucho, aseguró que lo esperaban. "Hemos intentado modificarnos un poco en esa línea de tres, luego cuando ya no nos venían tanto a bloque alto, sí que nos hemos intentado estructurar otra vez en línea de cuatro. Al final, generando esa superioridad por dentro, creo que les hemos hecho dar un pasito hacia atrás. Creo que el equipo ha movido rápido el balón, aunque me hubiese gustado que el césped hubiese estado un pelín más corto para todavía mover más rápido", detalló.

"Pero sobre todo quiero agradecer a Málaga que no me quiero olvidar por el esfuerzo que han hecho por ayudarnos, por cómo han cuidado el terreno del juego porque han tenido algún problema, por toda la gente que se ha volcado a venir a animarnos, que los hemos sentido durante todo el partido. Cada vez que venimos aquí disfrutamos y nunca lo voy a olvidar porque siempre va a ser mi debut", sentenció.