Sonia Bermúdez destaca "el trabajo, la ambición y la fuerza" de la selección española por sus "logros" en 2025

MADRID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora española femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, ha destacado "el trabajo, la ambición y la fuerza" del combinado nacional por sus "logros" en 2025, habiendo recuperado el liderato del ranking FIFA, siendo subcampeón de la Eurocopa y conquistando recientemente su segundo título de la Liga de Naciones.

"Llegan días para hacer balance, respirar y disfrutar de todo lo bueno que nos ha dado este año. Este 2025 nos ha regalado momentos inolvidables. Nuestra selección ha recuperado la primera posición del ranking FIFA, hemos alcanzado la final de la Eurocopa y hace apenas unos días conquistamos nuestra segunda Nations League", comentó en un vídeo difundido este jueves por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Lo hicimos ante más de 55.000 aficionados, un récord histórico que representa el apoyo, la pasión y el compromiso de todos vosotros", apuntó Bermúdez sobre el 3-0 que la 'Roja' endosó a Alemania en la vuelta de la final de ese torneo, jugada el 2 de diciembre en el Riyadh Air Metropolitano (Madrid) tras el 0-0 de la ida en Kaiserslautern.

Con ese éxito en mente, Bermúdez completó su mensaje navideño desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). "Cada uno de estos logros refleja el trabajo, la ambición y la fuerza de este equipo, pero también el impulso que nos dais en cada paso", indicó al respecto.

"Afrontamos el 2026 con la misma ilusión y ganas. Trabajaremos para sellar nuestro billete al Mundial de Brasil y lucharemos por volver a conquistar una nueva edición de la Nations League", dijo la seleccionadora española.

"Desde la casa del fútbol español, os envío mis mejores deseos para esta Navidad. Que disfrutéis de estas fiestas y viváis muchos momentos especiales junto a vuestros seres queridos. Gracias por vuestro apoyo y felices fiestas", concluyó Bermúdez en el vídeo de la RFEF.