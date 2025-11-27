Sonia Bermúdez: "Firmaría ganar 0-3, sabiendo que queda la vuelta"

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez - RFEF

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, confesó su ilusión y emoción en la previa de la final de la Liga de Naciones contra Alemania, consciente de que es a doble partido pero solo firmando "ganar 0-3" a pesar de que la vuelta será en Madrid.

"Es un rival que nos va a exigir mucho, domina el juego de posición, intentaremos tener el balón mucho y guardarlo", dijo ya en Kaiserslautern, en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), "con ganas de que llegue mañana".

"Sabemos que Alemania es un rival durísimo que nunca baja los brazos, es un equipo que no se rinde. Las jugadoras lo saben, nosotros lo sabemos. Es de los mejores partidos que se pueden ver", añadió ante su primera final como seleccionadora y tras dos partidos en el banquillo de las campeonas del mundo.

La preparadora de la 'Roja' celebró la oportunidad de estar al frente de España. "Estoy feliz, encantada de estar aquí, de tener esta oportunidad con las mejores jugadoras del mundo, estoy encantada y feliz", dijo, antes de valorar el doble partido.

"Mejor ir partido a partido, se decidirá por pequeños detalles, y esperaremos al Metropolitano, que nos informan que puede que esté lleno, pero les necesitamos. Vamos a salir a ganar pero sabemos que todavía queda la vuelta. Firmaría ganar 0-3 pero es difícil e intentaremos ganarlo allí. Hay jugadoras que se merecen todo, nos toca ganar y estaría encantada por estas futbolistas", terminó.