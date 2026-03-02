Sonia Bermúdez: "El mayor objetivo es pasar primeras de grupo"

Sonia Bermudez, head coach of Spain, attends a press conference to announce the list of summoned players ahead the FIFA Women's World Cup 2027 football matches of Spain Team against Iceland and Ukraine at Ciudad del Futbol on February 20, 2026, in Las Roz - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora española femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, ha asegurado que el "mayor objetivo" en la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027, que empiezan este martes ante Islandia en Castellón, es "pasar primeras de grupo", y ha apelado a no pensar ya en Inglaterra, también enmarcada en el Grupo 3, y centrarse en el combinado nórdico, "un rival muy incómodo".

"El objetivo es pasar primeras de grupo, ese es el mayor objetivo. Queremos tener esa mentalidad. Las jugadoras están más que preparadas para asumir ese reto y así nos lo demuestran en cada entrenamiento. Estamos pensando ya en el partido de mañana y con muchas ganas de ir partido a partido. El rival que nos va a poner las cosas complicadas es el más inmediato, que es Islandia", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, sobre el rival de este martes, señaló que "destaca por el grupo". "No te podría decir solamente una futbolista. Es un equipo que transita bien, tiene una jugadora muy vertical que es la extremo derecha, pero sobre todo destacamos el grupo. Es muy físico, que salta la presión hacia adelante, que no para de correr durante todo el encuentro, y tendremos que trabajar bien en el encuentro para poder hacerles daño y cuidar esos pequeños detalles, que ahí estará el partido de mañana", indicó.

"Estamos deseando que llegue mañana para empezar a competir y poder hacer este camino con mucha ilusión. Tenemos que empezar ganando mañana porque, como ha dicho Mariona, todo el mundo piensa en Inglaterra, pero Islandia es un rival muy incómodo que nos lo va a poner muy complicado", añadió.

Por otra parte, recalcó que han tenido "más tiempo para poder trabajar pequeños detalles" que en la anterior convocatoria. "Más allá de los sistemas de juegos, queremos generar esas superioridades en donde podemos hacer daño a los rivales. Todas las futbolistas que han venido a esta concentración han dado su máximo y nos lo han puesto muy difícil para decidir este once. Vais a ver una España que quiere ganar, que quiere ser vertical, que quiere hacer goles y que quiere cuidar esos pequeños detalles. Las jugadoras son conscientes de que la eliminatoria no sólo se gana con ganar los partidos, sino que los goles son importantes", expresó.

En otro orden de cosas, desveló que ya sabe quién formará en portería ante la ausencia por lesión de Cata Coll. "Sí, tenemos claro el once. Han sido días muy buenos de entrenamiento, con jugadoras nuevas que se han incorporado. Han sido seis días en los que hemos podido trabajar cosas que queríamos trabajar y hacer más hincapié. Lo tenemos claro. Hoy ha sido el último entrenamiento, y lo bueno es que todas han hecho grandes entrenamientos, que tenemos a todas disponibles para poder elegir, qué es lo que realmente nos interesaba", subrayó.

También felicitó a Mariona Caldentey, que este martes cumplirá 100 partidos con la selección. "Quiero felicitarla. Mañana jugará, para que pueda también hacer sus 100 partidos, no solo por eso, sino porque se lo ha ganado. Entra en ese club centenario, que es un privilegio. También están Jenni -Hermoso-, Irene -Paredes-, Alexia -Putellas-... Es una jugadora increíble, ejemplar, y seguro que mañana hará un partido espectacular, estoy convencida", manifestó.

Respecto a las jóvenes, se mostró encantada de poder contar con ellas. "Aquí definitivo nunca hay nada. Cada convocatoria hay que ganarse venir, y ellas lo saben. Tienes que dar un buen rendimiento en tu club para poder estar. A las jóvenes, a muchas las conocíamos de categorías inferiores; sabemos lo que nos pueden dar, y ahora tienes que ganarte el puesto. Estamos encantados, han sido unos entrenamientos de mucho nivel y de mucha exigencia. Queremos que mañana se vea en el campo", explicó.

Bermúdez también se mostró optimista con poder viajar sin contratiempos a Turquía, donde jugarán el sábado contra Ucrania, a pesar de los problemas con los vuelos que está habiendo en la zona por la escalada de violencia en Oriente Medio. "Estamos pensando en mañana, pero somos humanos y no estamos al margen de todo lo que pasa. Sé lo que nos comunica la federación, la UEFA, la gente responsable de todo lo que se decide. A día de hoy, en principio viajaremos y si es así es porque es seguro. Primero vamos a pensar en mañana y a partir de ahí vamos a ver cómo va todo", apuntó.

Además, la seleccionadora española tuvo palabras de cariño tanto para Irene Paredes como Esther González por sus recientes maternidades. "Me gustaría desde aquí dar la enhorabuena a nuestra capitana Irene Paredes, que recientemente ha vuelto a ser madre, le deseo lo mejor a ella y a toda su familia. Y también a Esther, que hace más o menos mes y medio o dos fue mamá por primera vez. Desde aquí les deseo lo mejor a ellas y a sus familias. Estamos encantados de que puedan disfrutar de la familia, que es lo más importante", afirmó.

Por último, Bermúdez pidió el apoyo de los aficionados de Castellón. "Estamos encantados de estar aquí y animamos a la afición a que venga. Tienen la suerte y la oportunidad de ver a las mejores futbolistas del mundo, y ya os anticipo que vamos a dar lo mejor para hacer un gran encuentro y para que toda la gente que se anime a venir pueda disfrutar de este pedazo de partido que queremos sacar adelante. Queremos conseguir esos primeros tres puntos, que son fundamentales", finalizó.