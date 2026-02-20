Sonia Bermúdez: "Misa vuelve por méritos propios, la lista se basa en el rendimiento"

Sonia Bermudez, head coach of Spain, attends a press conference to announce the list of summoned players ahead the FIFA Women's World Cup 2027 football matches of Spain Team against Iceland and Ukraine at Ciudad del Futbol on February 20, 2026, in Las Roz - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

LAS ROZAS (MADRID), 20 (EUROPA PRESS)

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, dejó claro este viernes que la lista para los partidos ante Islandia y Ucrania, correspondientes a la fase de clasificación del Mundial de Brasil de 2027, "se basa en el rendimiento deportivo" y que la guardameta del Real Madrid Misa Rodríguez ha entrado "por méritos propios", mientras que insiste en que no va a cerrar las puertas porque "el rendimiento prevalece por encima de cualquier cosa".

"Misa vuelve por méritos propios. Al inicio de temporada no era titular, pero nosotros nos centramos en el rendimiento deportivo. Es una portera que ha aprovechado la oportunidad de coger la titularidad y que la conocemos perfectamente. Está rindiendo muy bien y es un premio al rendimiento", apuntó Bermúdez en rueda de prensa tras dar su lista para los partidos ante Islandia y Ucrania.

La madrileña recordó que ha tenido "la suerte de jugar" con la canaria cuando coincidieron en el Atlético de Madrid y la canaria "tenía 17-18 años" y se mostró irónica al ser preguntada sobre si había hablado con ella para su vuelta. "Creo que os importa mucho (a los periodistas) si hemos hablado. Os tenéis que quedar con que las jugadoras están rindiendo muy bien y ahora hay que disfrutar de que vuelva a la selección y de que está en un buen momento con su club", zanjó.

Y sobre si podría ser la titular por la ausencia de Cata Coll y por delante de Adriana Nanclares, recalcó que "lo más importante es estar en la lista". "Hay porteras se han quedado sin venir porque está rindiendo a grandísimo nivel y es nuestro trabajo el decidir quien jugará", advirtió.

En esta primera convocatoria, tampoco está la veterana Jenni Hermoso. "La lista está basada en el rendimiento deportivo. Como sabéis hay muchas caras nuevas, no solamente la ausencia de Jenni", apuntó la seleccionadora. "Es verdad que cada vez es más complicado hacer la lista, pero nos basamos únicamente en el rendimiento", reiteró.

"Desde que acabó la Liga de Naciones hemos hecho seguimiento de muchísimas futbolistas. Han pasado tres meses y en esos tres meses hay jugadoras que están a un gran nivel y ahora son estas 25 las que van a estar para primero clasificarnos para el Mundial, que ya damos por hecho que estamos en Brasil y debemos ser un poco prudentes porque tenemos rivales muy complicados y meramente es rendimiento deportivo", afirmó Bermúdez.

Para la entrenadora, comienzan "un camino nuevo". "Empezamos esta era en la Liga de Naciones y ahora es una competición totalmente diferente. El mensaje ahora es que el rendimiento prevalece por encima de cualquier cosa, pero las puertas están abiertas para cualquiera que rinda al cien por cien. La exigencia es muy alta y hacer la lista es muy complicada, las que están aquí están más que preparadas para competir", indicó.

"Sabemos que hay muchas jugadoras que lo están haciendo muy bien en su club y estamos encantados porque nos lo ponen muy complicado. Es muy complicado hacer una lista de 25, hay 11 cambios con respecto a la anterior y desde aquí sabemos que hay posiciones en las que hay que seguir trabajando. Desde aquí animar a todas las futbolistas, nuestra lista es dinámica, no cerrada", prosiguió la seleccionadora sobre posibles ausencias como las hermanas Noelia y Natalia Ramos, del Costa Adeje Tenerife, o la central Ivana Andrés. "Las tenemos en seguimiento, hacemos la lista pensando en lo mejor para la selección", puntualizó.

En cuanto a algunas de las jóvenes novedades, a la que conoce "perfectamente" y considera "importante traerlas en esta contexto", habló de Aiara Agirrezabala, a la que quieren "cuidar" ya que sólo tiene 17 años. "Viene desde las categorías inferiores y puede jugar de lateral izquierdo, a nivel defensivo es potente. Hay que tener paciencia con las jóvenes", comentó de la futbolista de la Real Sociedad.

La madrileña arrancó su comparecencia acordándose de "una jugadora muy importante" para la selección como Laia Aleixandri. "Desde aquí sabemos la fortaleza que tiene mental y somos conscientes de que seguro que se va a recuperar. Es una jugadora que cualquier entrenador querría tener en su equipo y es un ejemplo profesional tanto dentro como fuera del campo", subrayó, enviando los mismos ánimos para otras lesionadas de gravedad como Silvia Lloris y Erika González.

"Nadie quiere que se lesionen las futbolistas, pero somos conscientes de que forman parte del deporte, aunque me gustaría que no fuesen tan graves. Las que entran se lo han ganado en el campo y no es sólo por lesiones de otras", concluyó Sonia Bermúdez.