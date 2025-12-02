Sonia Bermúdez: "No es una liberación, es felicidad por las jugadoras"

Sonia Bermudez, head coach of Spain, is hold up by her players after winning during the UEFA Women's Nations League 2025 final second leg match between Spain and Germany at Riyadh Air Metropolitano stadium on December 02, 2025 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) - La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, se mostró feliz por la conquista este martes del título de la Liga de Naciones y aseguró que no era "una liberación" sino que sentía "felicidad por las jugadoras", las cuales estuvieron "de diez todo el encuentro".

"Hemos estado un rato celebrando, me han tirado un poco de agua, si Cata (Coll) no viene en la próxima convocatoria no os sorprendáis. Lo hemos pasado bien", expresó Bermúdez en la rueda de prensa posterior a la victoria ante Alemania, disculpando el retraso en llegar a la sala.

La entrenadora dejó claro que con este título no se quitaba "un peso de encima". "Es felicidad de que se ganase por las futbolistas, que se lo merecen. Esta es una etapa superimportante, pero no es liberación, es felicidad por ellas y la por gente que nos ayuda en el día a día", confesó.

Bermúdez también sentía ""mucha felicidad" por haberlo logrado en su ciudad y en el estadio de uno de sus equipos. "Ha venido toda mi familia y quiero agradecer el apoyo, hemos sentido a la gente muy cerca y este estadio tiene algo especial. Era algo que queríamos darle a la afición, nos ha ayudado muchísimo", agradeció, recalcando que las futbolistas "consiguen con su fútbol que la gente las quiera venir a ver".

"Estoy muy feliz, una vez que salimos de Alemania sabíamos que había que mejorar la primera parte y el equipo ha salido muy 'enchufado', presionando alto y podía haber metido algún gol en la primera parte. También hemos controlado mejor sus transiciones y el equipo ha estado espectacular a nivel defensivo", prosiguió la seleccionadora.

Esta insistió en que "es un sueño hecho realidad poder dirigir este pedazo de equipo". "Ganar un título es muy especial e imagino que la Sonia futbolista sentiría orgullo y felicidad", apuntó. "Vamos a disfrutar del hoy, la victoria ha costado muchísimo y Alemania es un rival muy duro. A partir de febrero ya pensaremos en el Mundial, primero nos tenemos que clasificar", zanjó preguntada sobre si España era la favorita para esa cita de 2027.

Bermúdez no olvida que en la ida les cayeron "palos" por el partido. "Queremos seguir mejorando y sacando mucho rendimiento a este equipo. La nota os la dejo a vosotros (los periodistas)", subrayó, "encantada de haber dejado los cuatro partidos la portería a cero". "Nos han generado pero este equipo sabe sufrir y en los momentos complicados ha sacado su mejor versión también en la fase defensiva. Si eres muy fuerte a nivel defensivo luego tenemos mucho talento para hacer gol en cualquier momento", celebró como lo mejor de este inicio en el cargo.

La madrileña reconoció que su equipo estuvo "de diez todo el encuentro". "Ha seguido el plan de partido. Ha apretado muy alto y Mariona (Caldentey) ha identificado muy bien esa posición y luego Laia (Aleixandri) y 'Ale' (Putellas) han estado espectacular y han interpretado muy bien cuando saltar a la presión. La idea era esa, hacer un gol y seguir superintensas porque Alemania nunca baja los brazos y teníamos que hacer el segundo y el tercero para que no tuviesen ganas de ir a por el partido", resaltó.

De Claudia Pina, autora de dos goles, recordó que es una jugadora que "se mete bien por dentro y que tiene bien cogido ese golpeo" con el que hizo el 1-0, mientras que de Vicky López sabe que "tiene esa calidad de desbordar por dentro y fuera". "Por el perfil izquierdo queríamos una jugadora más al pie y en el derecho sabíamos que su lateral nos venía mucho a presionar y dejaba espacios a la espalda. Vicky es muy dinámica y tiene mucho descaro, tiene una personalidad espectacular para la edad que tiene", afirmó.

También elogió el partido de Laia Aleixandri. "Ha estado soberbia. Patri (Guijarro) es una jugadora fundamental y Laia se ha adaptado a esa posición y ha dado todo lo que tiene. Los conceptos que le das los adquiere rápidos, ha hecho un gran torneo", consideró.

De todos modos, pese a la gran actuación de estas dos jóvenes futbolistas, la entrenadora tiene claro que ella y su 'staff' piensan "en el rendimiento y no en el cambio generacional". "Esto va de rendir, las que mejor estén vienen y así seguiremos haciendo", advirtió.