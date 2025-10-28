Sonia Bermúdez: "No podemos pedir más en el debut de este 'staff'"

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, se mostró "contenta" por el pase a la final de la Liga de Naciones y aunque reconoció que pudieron estar "más espesas" en la vuelta de las semifinales ante Suecia, no podían pedir "más" tras ver el balance global de la eliminatoria, al tiempo que elogió a una Alexia Putellas, que se ha adaptado muy bien "a un rol diferente" que le han dado.

"Estamos contentos con el trabajo del equipo. Sé que hemos podido estar más espesas, pero estamos contentos con el global, con el conjunto general de los dos partidos. Cinco goles a favor, cero en contra, no podemos pedir más en este debut de todo el staff", señaló Bermúdez en rueda de prensa.

La madrileña recalcó que les habría "encantado ser más profundas" que lo que fueron. "Sabíamos que queríamos atraer con el pase a Suecia para poder generar mucho más espacio a las espaldas, ha habido momentos que los hemos identificado bien, momentos en lo que nos ha costado un poco más, pero creo que aún así el equipo a nivel defensivo ha estado muy organizado, muy armado y hemos concedido muy poco", indicó.

Esta imbatibilidad para la técnico "tiene mucho mérito". "Era una de las cosas que sí que queríamos potenciar y creo que el equipo ha estado bien, no hemos estado tan fluidas como en Málaga en fase ofensiva, pero al final es una semifinal de Liga de Naciones, el rival juega en su casa, la temperatura cambia, que no es excusa, pero aún así estoy contenta porque el equipo se ha adaptado a las situaciones que se podían complicar. Me hubiese gustado que hubiésemos ganado por más goles, pero creo que aún así te vas con una victoria y es para estar contentos", advirtió.

Preguntada por Alexia Putellas, autora de tres de los cinco goles de la eliminatoria, reconoció que le están dando "un rol un poco más diferente". "Está para sumar y está siempre muy positiva. Se está encontrando con goles, que no es algo que le demandamos, pero si lo hace estamos encantados. Estamos contentos sobre todo con el trabajo que está realizando en esa nueva posición", admitió.

Finalmente, Bermúdez fue clara sobre las pocas rotaciones realizadas pese al 4-0 de la ida. "Confiamos en todas las futbolistas y si no, no estarían aquí. Es que estamos en una semifinal de la Liga de Naciones, llevamos dos partidos y las jugadoras también se están adaptando a nuestra filosofía de juego, a nuestros mensajes", subrayó.

"Pasar una final no es fácil y queríamos ganar. En Málaga fue todo bien, pero sales de casa y también quiero recordar que Suecia sigue siendo la tercera mejor del mundo y te puede hacer daño. Confiamos en todas las futbolistas, están todas preparadas para entrar en cualquier momento y estamos felices con el debut de Clara Serrajordi con 17 años", sentenció.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/deportes/1022239/1/sonia-bermudez...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06