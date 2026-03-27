Sonia Bermúdez ofrecerá el viernes 3 de abril la lista para los partidos ante Inglaterra y Ucrania

Sonia Bermudez during the training camp of Spain Women Team ahead of the qualification matches for the Brazil 2027 World Cup at the Ciudad del Futbol on March 01, 2026, in Las Rozas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La seleccionador nacional absoluta femenina, Sonia Bermúdez, ofrecerá el próximo viernes 3 de abril la lista de convocadas para los encuentros ante Inglaterra y Ucrania, correspondientes a la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2027, que se disputará en Brasil.

Tras los triunfos ante Islandia en Castellón (3-0) y ante Ucrania en Turquía (1-3), según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Sonia Bermúdez desvelará el próximo viernes 3 de abril las internacionales que disputarán la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación rumbo al Mundial de Brasil 2027.

Los nombres de las seleccionadas se anunciarán, como es habitual, a través de los canales oficiales de la RFEF a las 11.30 horas y el martes 7, a las 12.30, la seleccionadora comparecerá ante los medios de comunicación en el Salón Villalonga de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

La selección española se desplazará a Inglaterra el próximo 12 de abril para medirse a las 'Lionesses' el día 14 en Wembley (20.00 horas), mientras que el día 18 (16.00) recibirán a Ucrania en el Nuevo Arcángel de Córdoba.