Sonia Bermúdez: "Son tres puntos importantes, pero no decisivos"

Sonia Bermudez, head coach of Spain, attends a press conference to announce the list of summoned players ahead the FIFA Women's World Cup 2027 football matches of Spain Team against England and Ukraine at Ciudad del Futbol on April 07, 2026, in Las Rozas, - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, considera que "los pequeños detalles" serán importantes en el duelo de este martes ante Inglaterra en Wembley y, aunque sabe que "son tres puntos importantes", no los ve aún "decisivos" para ese único billete directo para el Mundial de Brasil del año que viene.

"Sin duda creo que es uno de los partidos que cualquier futbolista quiere jugar y creo que es de los clásicos que se van a ver. Va a ser un partido bonito de ver y creo que se decidirá por pequeños detalles, ojalá nos podamos llevar esos tres puntos que son importantes para nosotros", subrayó Bermúdez en rueda de prensa previa al partido.

Sobre jugar en un escenario como Wembley, recordó que es su "primera vez" en el mítico estadio londinense. "Es espectacular y encima lo van a tener lleno. Es un campo precioso y ojalá nos podamos llevar los tres puntos, intentaremos fastidiarles la fiesta que seguramente monten", indicó.

La madrileña aseguró que el césped de Wembley está "espectacular" y que no será "excusa" para nada, y tiene claro que sus jugadoras "están más que preparadas para jugar" en este tipo de escenarios. "Es lo que queremos, estar en estadios grandes, que estén llenos y poder vivir este tipo de partidos", remarcó la seleccionadora.

Para Bermúdez, "claro que es una motivación" el intentar ganar por primera vez a domicilio a la actual campeona de Europa. "Este tipo de partidos son los que le gusta jugar a todo el mundo y tenemos a todas las jugadoras preparadas, disponibles y deseando que llegue el partido", advirtió.

"Espero una Inglaterra que va a tener el público a favor y sabemos que España todavía no ha ganado aquí y que son tres puntos importantes, pero no decisivos. Espero una Inglaterra que va a salir muy fuerte en los primeros minutos y seguramente tendremos que intentar que robarles el balón lo antes posible. Eso es lo que queremos, tener unas posesiones largas y poder generar muchas ocasiones", opinó sobre qué partido espera.

Finalmente, la seleccionadora se refirió al nombramiento de Marie-Louise Eta como la primera entrenadora al cargo de un equipo, el Union Berlín, de la Bundesliga masculina. "Es una noticia fantástica y muy importante que Marie-Louise pueda dirigir por primera vez un equipo masculino. Lo más importante yo creo que es el conocimiento y el trabajo, no el resultado. Como opinión personal creo que es el camino que hay que seguir, que se están abriendo puertas y es un avance para el fútbol y sobre todo para la mujer", sentenció.