Sonia Bermúdez: "Tenemos un equipo que mide todos los partidos como si fuesen finales"

Archivo - Sonia Bermudez, head coach of Spain, attends a press conference to announce the list of summoned players ahead the FIFA Women's World Cup 2027 football matches of Spain Team against Iceland and Ukraine at Ciudad del Futbol on February 20, 2026, - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

LAS ROZAS (MADRID), 7 (EUROPA PRESS)

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, dejó claro este martes que no ve atisbo de "revancha" en su duelo de la semana que viene ante Inglaterra, su verdugo en la final de la pasada Eurocopa, y recalcó que la campeona del mundo "mide todos los partidos como si fuesen finales".

"Tenemos un equipo que mide todos los partidos como si fuesen finales. No creo que haya revancha, es un contexto diferente, este es de los mejores partidos a nivel mundial y queremos sumar los seis puntos en este parón, que sería increíble", aseguró Bermúdez en rueda de prensa.

La madrileña tiene claro que ese duelo con la campeona de Europa "se va a decidir en pequeños detalles". "Vamos a jugar en un estadio increíble y todavía quedan días para que llegue, pero lo hemos preparado de la mejor manera posible e intentaremos ganar los tres puntos que sabemos que son cruciales para clasificarnos para el Mundial", apuntó.

"A nivel mental el partido te va a exigir y equipo ya sabe lo que se está jugando. El escenario invita a que no te afecte el entorno y veo al equipo más que preparado para superar este tipo de situaciones. Yo quiero que se vea un partido muy bonito y que ganemos", añadió la madrileña, que mostró su "máximo respeto" a su homologa inglesa, la neerlandesa Sarina Wiegman, "un referente".

Bermúdez también quiso restar importancia a su favoritismo por ser las números uno del ranking FIFA, un factor al que "se le da mucha importancia" pese a que cree que no es así. "Ser el número uno no quiere decir que haya que ganarlo todo. Estamos en un buen momento, la Nations era cerrar el círculo y ahora es una competición nueva. Tenemos que pensar en nosotros y en qué podemos mejorar", zanjó.

De la principal novedad de la lista, Clara Pinedo, recordó que la conocen "perfectamente de las categorías inferiores". "Nos sorprendió gratamente las primeras veces que estuvo con nosotros y dentro de las interiores creo que es un perfil diferente al que tenemos. Entiende el juego, genera muchos espacios para el resto de compañeras, ataca los intervalos y a nivel defensivo siempre está comprometida. Creemos que nos puede aportar mucho en esa posición", detalló.

Sobre la delantera, considera que Esther González y Edna Imade tienen "perfiles diferentes". "Esther ataca bien el espacio, orienta muy bien la presión con esfuerzos máximos y ataca bien los espacios de área, es muy buena rematadora y tiene mucho gol. Edna juega muy bien de espaldas, es muy dominadora en el juego aéreo y está en un momento muy bueno. Somos un equipo con garantías para hacer gol, no sólo con las delanteras", remarcó la seleccionadora

Bermúdez no esconde que para ella es "mejor" que haya tanta competencia en el centro de la defensa y celebró que cada fin de semana se lo pongan "muy complicado". "Tenemos cuatro centrales (Irene Paredes, Mapi León, María Méndez y Laia Codina) en gran nivel y la exigencia aquí es máxima, estoy encantada con el nivel de la línea defensiva", admitió.

La entrenadora elogió a la joven Clara Serrajordi, cada vez con más protagonismo en el FC Barcelona y asentada ya en la selección. "Está trabajando muy bien y creciendo mucho, tiene por delante a la mejor del mundo en su posición y puede aprender muchísimo", declaró en relación a su competencia con Patri Guijarro. "Puede mejorar mucho más rodeándola de jugadoras importantes en su club y con nosotros, hay que tener paciencia porque sabemos que puede dar mucho más y que es muy joven", agregó de la centrocampista de 18 años del FC Barcelona, un club que es "un ejemplo a seguir".

Bermúdez lamentó la lesión de rodilla de Inma Gabarro, una más en "un año fatídico con estas lesiones". "Le mandamos un pronta recuperación y seguro que volverá más fuerte", deseó la exjugadora, que también felicitó a Alexia Putellas por sus 500 partidos con el Barça.

Finalmente, Sonia Bermúdez cree que "son cosas que hay que mejorar" el hecho de que estos partidos ante Inglaterra y Ucrania se juegue el mismo día que la vuelta de cuartos de la Liga de Campeones Masculina y la final de la Copa del Rey Mapfre, respectivamente, y se congratuló de la nueva norma de FIFA de tener la obligación de tener al menos una mujer en los 'staff' de las selecciones femeninas. "En la RFEF ya hay mujeres en cargos importantes y es una norma que me encanta porque se puede dar oportunidad a más mujeres que están capacitadas para poder trabajar en cualquier departamento", sentenció.