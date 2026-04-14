Sonia Bermúdez: "Toca digerir, trabajar y hacerlo mejor en el siguiente partido"

Sonia Bermúdez durante el Inglaterra-España de clasificación para el Mundial de Brasil de 2027 - PRENSA RFEF

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, reconoció que no estuvieron como les hubiese "gustado" en la primera parte de la derrota de este martes por 1-0 ante Inglaterra y que aunque habían "mejorado" tras el descanso, no había sido suficiente para "empatar" un partido que no deja "sentenciado" para su rival el billete directo al Mundial de Brasil y que les obliga a "trabajar y hacerlo mejor" en el siguiente.

"Al final analizamos mucho a Inglaterra, hay un plan de partido que luego puede estar mejor, puede estar peor. Evidentemente, la primera parte no hemos estado como nos hubiese gustado, pero creo que hemos mejorado en la segunda, también que tener un gol en el minuto dos te condiciona", indicó Sonia Bermúdez en rueda de prensa tras la derrota en Wembley.

En cambio, tras el descanso estuvieron "más fluidas" y movieron "más rápido el balón". "Hemos tenido ocasiones que no han podido ser y no han entrado", lamentó. "Siempre quieres ganar y claro que te vas con rabia. En la primera parte, ellas han estado a nivel defensivo muy fuertes, hemos mejorado en la segunda y no nos ha dado para empatar el partido. Evidentemente, cuando no ganas, te vas fastidiada", apuntó.

A la madrileña no le sorprendió el planteamiento inglés del primer tiempo. "Inglaterra también juega y hago autocrítica. No quiero excusar nada, pero evidentemente hay un rival enfrente que también trabaja, que te lo pone difícil. Creo que hemos generado ocasiones, sobre todo en la segunda que nos podían haber acercado al empate", reiteró.

"En el descanso hemos ajustado alguna cosa, sobre todo en sus giros de juego para poder saltar más altas, que es la respuesta a tu pregunta. Y luego en los últimos minutos hemos intentado quedarnos con línea de tres, tener jugadoras un 'poquito' más en amplitud, dos carrileras, meter a Salma (Paralluelo) y Edna (Imade), dos rematadoras, para intentar generar un poco más de remate porque ellas ya en los últimos minutos se hundían y prácticamente no nos venían a buscar", puntualizó.

"Son tres puntos y esto todavía no está sentenciado. Lo importante es que todavía queda el partido de Ucrania, que lo tenemos que sacar adelante y queda otros dos más, así que sólo tres puntos que no hemos podido sacar adelante", añadió al respecto. "Lo que queremos es ganar, contra Ucrania y el siguiente contra Inglaterra. Para pasar primeras tenemos que sumar de tres todos los que faltan, es lo que tenemos en la mente y eso es a lo que vamos a trabajar, corregir los errores cuanto antes y poder hacer más goles a Ucrania y a Inglaterra y sobre todo sumar los tres puntos", recalcó.

Bermúdez asumió "la responsabilidad" del gol de Inglaterra, después de un saque de esquina que podría haber estado mejor defendido porque son los encargados de trabajar "el balón parado". "Lo trabajaremos, nuestro objetivo es mejorar para el siguiente partido y ajustar esas cosas que no te hacen ganar hoy", advirtió.

La entrenadora del combinado nacional no cree que Inglaterra les tenga tomada la medida. "El equipo venía con mucha energía, pero vuelvo a repetir, España no juega sola en el campo y se suman muchos factores.

El equipo está bien, el ánimo está bien y el no sacar los tres puntos aquí hoy no va por ahí", manifestó, al tiempo que recordó que "esto es fútbol". "Convivía en mi vida cuando he sido futbolista con la derrota y es digerir, trabajar, mejorar y hacerlo mejor en el siguiente partido", puntualizó.

Finalmente, sobre la lesión de Patri Guijarro, la seleccionadora informó de que "tiene pinta de que no sea mucho". "Ya veremos, se ha torcido el tobillo y bueno, esperamos que no sea nada y es lo que más me preocupa ahora mismo, que Patri esté bien y que no sea nada", detalló.

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