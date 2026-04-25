Sorloth afina su puntería para el Arsenal con un doblete

Alexander Sorloth of Atletico de Madrid scoring goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Athletic Club de Bilbao at Riyadh Air Metropolitano stadium on April 25, 2026, in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha vencido este sábado por 3-2 al Athletic Club en la jornada 32, con doblete incluido de Alexander Sorloth para los colchoneros, que han vuelto a ganar en LaLiga EA Sports después de varias semanas y que han cogido moral de cara a su batalla en la Liga de Campeones, pero con la mala noticia de la lesión de Pablo Barrios.

En el Riyadh Air Metropolitano, el equipo bilbaíno mostró peligro en el minuto 3 tras un córner donde Iñigo Ruiz de Galarreta desde fuera del área devolvió el balón adentro y Aitor Paredes remató escorado sin tino, despejando Jan Oblak con su manopla izquierda en el segundo partido que jugaba de forma consecutiva el portero esloveno después de su lesión.

Con la duda entre él y el argentino Juan Musso para ocupar el arco en la semifinal de la Champions League ante el Arsenal, el resto del once titular del Atlético parece evidente. Los habituales suplentes no están aprovechando estos partidos ligueros de entreguerras, como dejó claro el central Clément Lenglet con dos errores, el segundo con castigo rival.

En el 22' regaló un córner por no entenderse con Oblak, lo sacó Ruiz de Galarreta y en el corazón del área Paredes ganó el salto precisamente a Lenglet para cabecear fuerte a la red. Enésimo gol encajado por el Atlético a balón parado en esta temporada, una sangría que deberá cortar durante su inminente cruce ante los 'gunners' en la Liga de Campeones.

La respuesta a ese 0-1 llegó unos minutos más tarde con un centro de Giuliano Simeone desde la banda derecha para el cabezazo de Alexander Sorloth, demasiado centrado y sin problemas para Unai Simón. Pese a ese lance y pese a una indecisión del portero 'león' en un saque de esquina, no tuvo más trabajo desde ahí hasta el descanso, pues el ritmo era bajo.

Tampoco había sufrido más Oblak, pues el Athletic solo había acechado su portería en un contragolpe que truncó Marc Pubill con destreza frente a Iñaki Williams. Un remate fallido de Gorka Guruzeta abrochó la primera mitad, pero del descanso regresaron mejor los colchoneros porque Antoine Griezmann así lo quiso, incluyendo la diana del empate en el minuto 49.

Justo antes había creado peligro el 'Principito' enviando una falta al área para que Matteo Ruggeri prolongase hacia dentro de cabeza, a la espera de que la pelota tropezase en alguien; estuvo atento Unai Simón para atraparla delante de Sorloth, quien no había domado su control.

Acto seguido, Pablo Barrios fabricó el 1-1 abriendo juego hacia el extremo izquierdo, donde Álex Baena filtró un centro raso al punto de penalti porque Griezmann se había colado entre los dos centrales rivales y marcó un zurdazo que pasó entre las piernas de Unai Simón. A modo de réplica, Yuri Berchiche estrelló luego un zurdazo en el cuerpo de Oblak.

Sin apenas dilación, el Atlético volteó el marcador en el 54' tras un robo y contragolpe de Barrios, conduciendo hasta pasar el balón desde la frontal del área a Sorloth, quien hizo una pared con Baena para meterse en el área bilbaína; amortiguó la bola con su pie diestro y definió su gol con un zurdazo raudo y cruzado. Pero una mala noticia iba a llegar.

Mientras algunos aficionados locales aún festejaban el 2-1, Barrios hizo un mal gesto apoyando su pierna izquierda y él mismo echó la pelota fuera del campo para que fuese sustituido cuanto antes. Nueva lesión de un centrocampista vital en los planes de Diego Pablo Simeone, quien tuvo que introducir en el campo a Johnny Cardoso para equilibrar la medular.

Pensando en eso o quizá ya en el Arsenal, el entrenador del Atlético retiró a Marcos Llorente y a Griezmann para confiar en Nahuel Molina y en Nico González. E igualmente movió piezas de su banquillo Ernesto Valverde, siendo Oihan Sancet y Robert Navarro los más destacado en la faceta ofensiva. No en vano, Navarro combinó bien con Álex Berenguer.

Ellos dos generaron una ocasión de marcar en el 75', bien taponada por la zaga local en un claro contexto de ir aculándose. Mikel Vesga en el 86' probó fortuna desde lejos, pero sin puntería, y enfrente sufrió su compañero Unai Simón en el minuto 90 después de un centro de Baena cabeceado por Sorloth, bastante forzado, en una jugada a balón parado.

El espigado delantero noruego obtuvo su premio en el tiempo añadido tras un pelotazo larguísimo de Molina, con el que Sorloth se plantó a la carrera en el área de Unai Simón y lo batió con un zurdazo seco. Aun así, el Atleti tuvo susto final encajando el 3-2 en un centro desde la banda derecha de Alejandro Rego y que cabeceó Guruzeta en escorzo.

El recién recuperado Oblak dejó dudas ahí y con su actuación en general, así como la endeblez de Robin Le Normand y de Lenglet en sus ya grises temporadas. Con esos mimbres tendrá que afrontar el 'Cholo' la ida de su 'semi' de Champions, habiendo llegado en Liga a 60 puntos; en cambio, los de Valverde se quedan en mitad de tabla con 41 puntos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 3 - ATHLETIC CLUB, 2 (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente (Molina, min.63), Pubill, Lenglet, Ruggeri; G. Simeone (Le Normand, min.71), Koke (Vargas, min.71), Barrios (Cardoso, min.58), Baena; Griezmann (Nico González, min.63) y Sorloth.

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Paredes, Berchiche (Boiro, min.64); Ruiz de Galarreta (Vesga, min.70), Rego; Iñaki Williams (Berenguer, min.70), Unai Gómez (Sancet, min.64), Nico Williams (Navarro, min.70); y Guruzeta.

--GOLES:

0-1, min.23: Paredes.

1-1, min.49: Griezmann.

2-1, min.54: Sorloth.

3-1, min.90+3: Sorloth.

3-2, min.90+7: Guruzeta.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C.Extremeño). Sin amonestados.

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano, 56.598 espectadores.