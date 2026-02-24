Sorloth espanta los sustos del Brujas

Alexander Sorloth of Atletico de Madrid celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 KO play-offs Second Leg match between Atletico de Madrid and Club Brugge KV at Riyadh Air Metropolitano on February 24, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha ganado este martes por un amplio 4-1 al Club Brugge, con un 'hat-trick' incluido del delantero noruego Alexander Sorloth, en la vuelta de su 'playoff' de dieciseisavos de final en la Liga de Campeones, haciendo bueno el empate (3-3) de la semana pasada en Bélgica y avanzando así a la ronda de octavos.

En el Riyadh Air Metropolitano, los visitantes se asomaron pronto de manera tímida al área de Jan Oblak, con un derechazo de Christos Tzolis desde fuera del área taponado por la defensa. La réplica no tardó y fue de Giuliano Simeone, domando un balón suelto en el costado derecho del área rival y enganchando una volea que salió por encima del travesaño.

Más allá de eso, el partido discurría espeso hasta que sobrepasado el cuarto de hora disparó Aleksandar Stankovic desde lejos y comprobó cómo estaba Oblak de concentrado. El dominio local se vio interrumpido por ese ahínco del Brujas, pero sin puntería, pues Hugo Vetlesen tuvo luego un remate muy franco y Dávid Hancko se cruzó para despejar de cabeza.

En el lado opuesto del campo habían exigido menos a Simon Mignolet y quizá le pilló frío la primera ocasión grande del Atlético, que acabó en la cazuela. Oblak sacó largo, el balón llegó a una zona despejada y Alexander Sorloth cuerpeó con Brandon Mechele para ganar ese esférico, perfilarse y tirar un zurdazo cuyo bote se comió el guardameta rival.

No obstante, el equipo belga mostró entereza y halló recompensa en el 36' al saque de un córner, que peinó Mechele en el primero poste y que Joel Ordóñez cabeceó en carrera y casi sobre la misma línea de gol, a la espalda de varios jugadores despistados en su marcaje. Acto seguido, el Brujas rozó el 1-2 con otro cabezazo, de Vetlesen, donde Oblak relució.

El esloveno, con esa parada milagrosa debajo del larguero, se había convertido en el mejor jugador rojiblanco. Y eso eran malas noticias, ya que los pupilos de Diego Pablo Simeone no controlaban a Vetlesen entre líneas y, en concreto, Matteo Ruggeri ni ataba en corto a Carlos Forbs.

El descanso vino bien al Atlético para aclarar ideas y pronto forzó un saque de esquina, en cuyo saque logró Johnny Cardoso el 2-1 con un derechazo cruzado poco pulcro, pero que se coló entre muchas piernas, lejos del alcance de Mignolet. El aire había cambiado y se olió el 3-1 en el 57' con un ataque largo donde Giuliano apuntó mal dos derechazos.

Al minuto siguiente, su padre Diego Pablo retiró del campo a Julián Álvarez para meter a Antoine Griezmann, quien reforzó más la medular que el ataque. El mensaje de eso era replegar y tapar agujeros, así que los pupilos de Ivan Leko siguieron apretando en busca del empate y también por eso el entrenador croata apostó por introducir a Romeo Vermant.

El duelo de banquillos provocó que entrase igualmente Ademola Lookman en el lugar de un Álex Baena que había ido de más a menos en su chispa. Y precisamente el nigeriano colaboró en el 3-1 (76'), originado en una salida del 'Cholito' Simeone desde área propia y que Griezmann convirtió en contragolpe con la ayuda de Marcos Llorente en su balón en largo.

Sorloth volvió a hacer lo que mejor sabe hacer, que es cuerpear al zaguero que más cerca tenga, y montó el ataque abriendo juego hacia la banda izquierda para Lookman; éste amortiguó la pelota, hizo un pared con Griezmann y asistió al desmarcado Sorloth, quien machacó a bocajarro el tercer gol para un Atlético que festejó en comunión con su hinchada.

El factor diferencial era Lookman, volcánico con sus recortes en una baldosa, y un zurdazo suyo en el 86' mostró esa buena actitud. Los demás compañeros se contagiaron y de inmediato cayó el 4-1, obra de Sorloth a centro de Ruggeri, con un remate en el área pequeña tras un desajuste de la zaga del Brujas. El noruego culminó así un 'hat-trick' impredecible.

Incluso parte de la grada vislumbró el 'repóker' con un contraataque en el tiempo añadido, pero Llorente se lo había guisado y dejó claro que quería comérselo, pero su derechazo potente se marchó fuera, a media altura, junto al poste de la portería belga. Sin sustos finales del Brujas, el Atleti accedió de esta manera a los octavos de final.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 4 - CLUB BRUJAS, 1 (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone (Giménez, min.83), Cardoso (Mendoza, min.83), Koke (Molina, min.69), Baena (Lookman, min.69); Sorloth y Julián Álvarez (Griezmann, min.58).

CLUB BRUJAS: Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele (Meijer, min.88), Seys (Lemarechal, min,82); Stankovic, Vanaken; Forbs, Vetlesen (Diakhon, min.65), Tzolis (Nilsson, min.82); y Tresoldi (Vermant, min.65).

--GOLES:

1-0, min.23: Sorloth.

1-1, min.36: Ordóñez.

2-1, min.48: Cardoso.

3-1, min.76: Sorloth.

4-1, min.87: Sorloth.

--ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA). Amonestó con tarjeta amarilla a Llorente (min.85) por parte del Atlético de Madrid, y a Ordóñez (min.40) y Vermant (min.85) en el Club Brujas.

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano, 66.756 espectadores.