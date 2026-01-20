Sorloth: "En este momento tengo mucha confianza"

Alexander Sorloth of Atletico de Madrid celebrates a goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Deportivo Alaves at Riyadh Air Metropolitano stadium on January 18, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delantero noruego, Alexander Sorloth, ha comentado este martes que se encuentra en un momento de la temporada en la que tiene "mucha confianza" y que se encuentra "muy feliz" en el equipo y eso lo está trasladando al terreno de juego.

"En la vida de un jugador de fútbol, a veces quieres pero no puedes. En este momento tengo mucha confianza, creo que el equipo juega con mis cualidades. Estoy muy feliz aquí y lo estoy demostrando en el campo. Quiero jugar y competir. Estoy muy contento en el Atleti y quiero seguir aquí", afirmó el delantero noruego del Atlético de Madrid en la rueda de prensa previa al duelo de la séptima jornada de la Liga de Campeones ante el Galatasaray.

Sorloth habló del gran momento de forma que atraviesa, que le ha permitido jugar más minutos. "El equipo me ha estado mirando mucho durante el partido en términos de centros. Nos hemos conocido más como equipo. Ahora, conocen mis fuertes y cómo poner los centros en el área. También, la gente está más cerca de mí cuando recibo de espaldas y eso me hace encontrar más fácil a mis compañeros", explicó.

Sobre el partido, el noruego destacó la importancia que tiene si quieren estar en el Top-8 y pasar a octavos de final directamente. "Me encanta jugar en este tipo de estadios por la atmósfera que se genera. Todo el mundo está loco por el fútbol aquí, además, el Galatasaray tiene muy buenos jugadores. Los respetamos mucho y son un buen equipo", analizó.

Por último, agradeció los elogios que realizó Okan Buruk hacia su juego: "Siempre es agradable escuchar cosas buenas sobre uno mismo. Es un gran entrenador".