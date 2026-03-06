Sorloth: "Vine al Atlético para luchar por los títulos"

El jugador del Atlético de Madrid Alexander Sorloth, elegido 'Jugador Cinco Estrellas de febrero' - MAHOU

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Atlético de Madrid Alexander Sorloth confesó estar atravesando un buen momento, igual que un conjunto rojiblanco con "más confianza", al tiempo que celebró estar en la final de la Copa del Rey, aunque toque terminar el trabajo contra una Real Sociedad a la que se miden precisamente este sábado en Liga.

"Gracias a la gente por votarme y gracias a mis compañeros por las asistencias", dijo este viernes tras ser elegido 'Jugador Cinco Estrellas de Mahou' del mes de febrero, protagonista con sus goles.

El noruego se refirió a la clasificación para la final de Copa "Es genial, por eso vine al Atlético, para luchar por los títulos. Estar en una final es emocionante, pero el trabajo no está hecho, tenemos que seguir concentrados. Ahora tenemos que intentar ganar nuestros partidos para coger la confianza necesaria para competir y ganar la final", afirmó.

Para ganar la Copa tendrán que superar a una Real Sociedad a la que se enfrentan también este sábado en LaLiga EA Sports. "Es un equipo muy intenso, especialmente con el nuevo entrenador, han cambiado el estilo de juego. Van más al uno contra uno, así que será importante ganar nuestros duelos individuales", comentó.

"Pasamos por un periodo complicado, tuvimos algunas derrotas, pero ahora creo que hemos ganado más confianza, creo que sobre todo en ataque, porque estamos marcando más goles. Estoy ilusionado, me siento positivo de cara a los próximos partidos", terminó.