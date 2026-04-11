Sorribes y Bolsova devuelven a España la ventaja en la eliminatoria de BJKC ante Eslovenia

Archivo - April 11, 2025, Ostrava, Czech Republic: Sara Sorribes Tormo (R) with coach Carla Suarez of Spain celebrates after winning game during the tennis qualification match of Billie Jean King Cup between Spain and Brazil at Torax Arena in Ostrava, Cze - Europa Press/Contacto/Slavek Ruta - Archivo

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La pareja formada por Sara Sorribes y Aliona Bolsova ha conquistado este sábado el tercer punto de la eliminatoria clasificatoria para las Finales de la Billie Jean King Cup, que se está disputando en Portoroz (Eslovenia), y ha devuelto a España la ventaja frente a Eslovenia (1-2) tras imponerse en el partido de dobles ante Veronika Erjavec y Nika Radisic (6-4, 6-3).

En el segundo día de competición en la localidad de la costa del Mar Adriático, la dupla española consiguió adelantarse 2-0 en un primer parcial en el que las locales respondieron con un 'contrabreak'. De hecho, las eslovenas volvieron a romper el saque de sus rivales para situarse 4-3 arriba, pero la castellonense y la catalana reaccionaron ganando los tres últimos puntos.

Ya en la segunda manga, se repusieron a un 2-0 en contra y sacaron rentabilidad a las bolas de 'break' de las que dispusieron en el parcial; ganaron las dos únicas que tuvieron en el cuarto y en el octavo juegos, y sellaron su victoria tras una hora y 39 minutos de lucha.

Ahora, Kaitlin Quevedo, número 127 del mundo, tratará de cerrar la eliminatoria en su duelo ante la número uno eslovena, Erjavec, única jugadora entre todas las participantes dentro del 'Top 100' del ranking WTA (99), y si hay empate decidirá el encuentro entre Leyre Romero y Tamara Zidansek, si se ha recuperado de la lesión de tobillo que sufrió el viernes.

España, capitaneada por Carla Suárez, y Eslovenia cerraron la jornada del viernes con empate (1-1) después de que la canaria Kaitlin Quevedo debutase en la competición con un triunfo ante Zidansek, que tuvo que retirarse por una lesión de tobillo (4-6, 6-2 y retirada), y de que la valenciana Romero no pudiese con Erjavec en el segundo encuentro (6-4, 6-3).

El equipo español, que tiene las bajas de Cristina Bucsa, Jéssica Bouzas y Paula Badosa, lo completa Guiomar Maristany. Las Finales de la Billie Jean King Cup se disputarán en la localidad china de Shenzhen del 16 al 21 de septiembre.