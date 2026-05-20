El Southampton califica de inédita y "manifiestamente desproporcionada" su sanción por espiar al Middlesbrough

25 April 2026, United Kingdom, London: Southampton's Finn Azaz (L) celebrates scoring their side's first goal of the game as team-mate Caspar Jander reacts during the English FA Cup, semi-final soccer match between Manchester City and Southampton at the W - Adam Davy/PA Wire/dpa

LONDRES 20 May. (PA Media/dpa/EP) -

El Southampton afirmó este miércoles que la decisión de expulsarle de los 'playoffs' de ascenso de la Championship por un asunto de espionaje es "manifiestamente desproporcionada" en comparación con cualquier otra sanción impuesta en la historia del fútbol inglés.

Una comisión independiente impuso este sanción, y además le restó cuatro puntos para la próxima temporada, después de que el club admitiera tres cargos de espionaje, incluido uno relacionado con la observación de una sesión de entrenamiento del Middlesbrough, el rival al que eliminó en las semifinales de los 'playoffs' y que fue readmitido, negándole así al Southampton la oportunidad de aspirar al ascenso a la Premier League, valorado en unos 200 millones de libras como mínimo.

El director ejecutivo de los 'Saints', Phil Parsons, confirmó que iban a recurrir las sanciones, que serán tratadas este miércoles, y, aunque pidió disculpas a la afición por la conducta de miembros del club, dejó claro que se mantienen firmes en que la sanción es demasiado severa.

"La comisión tenía derecho a imponer una sanción. Pero, en nuestra opinión, no tenía derecho a imponer una que es manifiestamente desproporcionada en comparación con todas las sanciones anteriores en la historia del fútbol inglés", advirtió. "Creemos que las consecuencias económicas de la resolución de este martes la convierten, con diferencia, en la mayor sanción jamás impuesta a un club de fútbol inglés", puntualizó el directivo.