El Southampton, expulsado de los 'Playoffs' de ascenso a la Premier por espionaje

FILED - 12 May 2026, United Kingdom, Southampton: FILE PHOTO - A fan in Camouflage seen ahead the English Sky Bet Championship play off semi-final soccer match between Southampton and Middlesbrough at St Mary's Stadium. Southampton have been expelled from - Andrew Matthews/PA Wire/dpa

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Southampton ha sido expulsado de los 'Playoffs' de ascenso a la Premier League y se le han descontado cuatro puntos para la siguiente temporada tras admitir haber espiado al Middlesbrough, su rival de semifinales y que ha pasado de ronda tras la eliminación de los 'Saints'.

"Una Comisión Disciplinaria Independiente ha expulsado hoy al Southampton de los 'Playoffs' de la Sky Bet Championship después de que el club admitiera múltiples infracciones de los Reglamentos de la EFL relacionadas con la grabación no autorizada de los entrenamientos de otros clubes. Además, el club ha recibido una deducción de cuatro puntos que se aplicará a la tabla de la Championship 2026/27", señaló la Liga Inglesa de Fútbol (EFL).

El Middlesbrough denunció ante la EFL que un miembro del personal del Southampton había espiado una sesión de entrenamiento el 7 de mayo, infringiendo las normas de la liga, y la EFL presentó cargos contra ellos al día siguiente.

El Middlesbrough se enfrentará ahora al Hull City en la final de los 'Playoffs' de la Championship, la segunda división inglesa, este sábado en Wembley, a la espera de cualquier recurso que pueda presentar el Southampton. El ganador se asegurará el ascenso a la Premier League.