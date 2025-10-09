El Sporting de Borja Jiménez se estrena ante el Racing y el Deportivo visita al Málaga

Archivo - Juan Otero, en un partido con el Real Sporting de Gijón. - REAL SPORTING - Archivo

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo de la Coruña y el Real Racing Club afrontan en la novena jornada de LaLiga Hypermotion dos partidos exigentes como visitantes frente al Málaga CF y al Real Sporting, respectivamente, con el debut del técnico Borja Jiménez en el equipo asturiano, mientras que Sergio Pellicer se juega su puesto frente al conjunto gallego que espera volver a ganar tras dos empates consecutivos y mantener el liderato, que comparte con el equipo santanderino.

Después de sumar tres victorias seguidas que le permitieron alcanzar el primer puesto, el Deportivo sumó un nuevo empate en su último partido frente a la UD Almería (1-1) en Riazor. Lo mejor del encuentro fue el golazo de Yeremay Hernández, quien ha vuelto a rendir a un gran nivel después de haber realizado un discreto inicio de temporada.

Este domingo (21.00 horas) los de Antonio Hidalgo visitarán La Rosaleda para medirse al Málaga, que acumula cinco encuentros sin conocer la victoria y que necesita un resultado positivo para que su técnico Sergio Pellicer tome oxígeno. Un choque decisivo en el que no podrá contar con el central Javi Montero, expulsado en el último duelo frente al Real Racing Club.

El exdefensa racinguista tuvo una tarde para olvidar, viendo justo antes del descanso la tarjeta roja que terminó condenando a su equipo a una nueva derrota. Gracias a este triunfo (3-0), el equipo cantabro logró volver al liderato y consiguió dejar la portería a cero más de seis meses después, recuperando sensaciones después de unas últimas semanas complicadas.

Con el objetivo de seguir con esta buena inercia, se medirán este domingo (16.15 horas) como visitantes al Real Sporting, en el que será el debut en el banquillo de Borja Jiménez. Después de sumar cinco derrotas consecutivas, la directiva del conjunto asturiano decidió prescindir de los servicios de Asier Garitano y sustituirle con el exentrenador del CD Leganés.

El técnico de Ávila tiene mucho trabajo por hacer, especialmente en la zona defensiva, con el equipo asturiano habiendo recibido 12 goles en los últimos cuatro encuentros. Enfrente tendrá al mejor ataque de la competición --21 goles-- y que tiene al 'pichichi' de la categoría, Andrés Martín, justo por delante de su compañero Asier Villalibre y del jugador del Deportivo Zakaria Eddahchouri.

Tanto gallegos como cántabros buscarán mantener el liderato una jornada más, aunque cuentan con la inmediata persecución de Cádiz, Andorra y Las Palmas. Precisamente el conjunto canario será el que habrá esta novena fecha visitando este viernes (21.00 horas) al Granada, que llega lanzando tras golear por 5-2 a la Real Sociedad en la que es su segunda victoria seguida y el tercer partido sin perder.

El filial 'txuri-urdin' intentará recuperarse de este duro golpe en su duelo en casa frente al equipo andorrano. Mientras que el Cádiz recibirá en el Nuevo Mirandilla a la SD Huesca, que cierra los puestos de 'playoffs' y que viene de vencer de forma agónica al Burgos tras un gol del delantero Samuel Ntamack en el descuento.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 9 DE LALIGA HYPERMOTION:

Viernes 10.

Granada CF - UD Las Palmas 20.30 horas.

Sábado 11.

CD Mirándes - CD Leganés 16.15 horas.

UD Almería - Real Zaragoza 18.30 horas.

Real Sociedad B - FC Andorra 18.30 horas.

Domingo 12.

Albacete BP - AD Ceuta FC 14.00 horas.

SD Eibar - CD Castellón 16.15 horas.

Real Sporting - Real Racing Club 16.15 horas.

Cádiz CF - SD Huesca 18.30 horas.

Burgos CF - Real Valladolid 18.30 horas.

Málaga CF - RC Deportivo 21.00 horas.

Lunes 12.

Córdoba CF - Cultural y Deportiva Leonesa 20.30 horas.