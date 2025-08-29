El Sporting de Gijón ocupa el liderato provisional de LaLiga Hypermotion tras vencer a la Cultural Leonesa

Empate del Almería en su visita a la Real Sociedad B

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Sporting de Gijón ha derrotado por 1-0 a la Cultural y Deportiva Leonesa, resultado que vale el liderato provisional de LaLiga Hypermotion para los gijoneses en el inicio de su jornada 3, mientras que la UD Almería ha sacado un empate (2-2) de su visita a la Real Sociedad B.

La tanda de este viernes en Segunda División empezó en Zubieta, donde un penalti convertido por Arkaitz Mariezkurrena adelantó a los locales. Nico Melamed hizo el 1-1 poco antes del descanso, con un zurdazo raso a la media vuelta y pegado al palo, y Gorka Carrera justo al arrancar la segunda mitad volvió a poner por delante al filial 'txuri-urdin'.

En el minuto 83, Adrián Embarba marcó un golazo de zurda para los visitantes y estableció el 2-2 definitivo. Este sirvió a los indálicos para ponerse con cinco puntos en la zona alta de la tabla clasificatoria y a los donostiarras para quedarse con cuatro puntos en la parte media.

En la cúspide de esa clasificación liguera está momentáneamente con nueve puntos el Sporting, que ganó por la mínima al ahora colista (0 pts.) gracias a un gol de Lucas Perrin en el 54', mediante un cabezazo delante de la zaga leonesa y haciendo bueno un centro de Juan Otero desde la línea de fondo en el lado derecho del campo.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 3 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Real Sociedad B - Almería 2-2.

Sporting de Gijón - Cultural Leonesa 1-0.

-Sábado 30.

Racing de Santander - Ceuta 17.00 horas.

Valladolid - Córdoba 19.00.

Castellón - Zaragoza 21.30.

-Domingo 31.

Andorra - Burgos 17.00.

Cádiz - Albacete 17.00.

Las Palmas - Málaga 19.30.

Granada - Mirandés 21.30.

-Lunes 1.

Huesca - Eibar 19.30.

Leganés - Deportivo de La Coruña 21.30.