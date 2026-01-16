El Sporting Hortaleza espera recordar "siempre la experiencia" de la Copa del Rey Juvenil

La plantilla del AD Sporting Hortaleza celebra la clasificación para la Copa del Rey Juvenil. - AD SPORTING HORTALEZA

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El AD Sporting Hortaleza, equipo madrileño de la División de Honor Juvenil del fútbol español, afronta "con ilusión" su histórico debut en la Copa del Rey de la categoría, una experiencia que espera recordar "siempre" y en la que se codeará con las grandes canteras del fútbol nacional.

La Copa del Rey Juvenil arranca este sábado con la disputa de los dieciseisavos de final, primera eliminatoria del torneo más prestigioso del fútbol base nacional, con la presencia del Sporting Hortaleza. En esta ronda estarán presentes 32 equipos procedentes de la liga juvenil que buscarán alargar la alegría en una competición en la que los madrileños se han colado por delante de filiales de grandes equipos del fútbol español como el Getafe CF o el Real Valladolid CF.

"Somos un equipo recién ascendido y no nos esperábamos estar metidos en la Copa del Rey Juvenil porque era un objetivo muy muy difícil. Por ello, vamos a ir a disfrutar y darlo todo", aseguró el técnico del conjunto, David Martín, en declaraciones a Europa Press.

El AD Sporting Hortaleza vivirá este sábado (16:30 horas) un encuentro "muy especial" contra el RC Deportivo de La Coruña en la Ciudad Deportiva de Abegoondo tras colarse entre los cuatro primeros del grupo 5 de la División de Honor. Un resultado sustentado principalmente por su buen registro en casa, en los Campos de Hortaleza, donde no han perdido en todo lo que va de campaña.

Y es que el equipo del distrito madrileño se siente "cómodo" jugando como local sobre un terreno de juego que es artificial. "Dominamos esta superficie y es verdad que cuando vamos a campos de césped natural sufrimos. Igual que cuando viene el Atético de Madrid o el Rayo Vallecano aquí", explicó Martín.

Viajan a la provincia gallega "con ilusión y enfocados" en hacer un buen partido con la esperanza de seguir haciendo historia en un club que fue fundado en 1964, que vive su momento más destacado y que tiene a todo el barrio en ascuas. "Preveo un duelo muy igualado y cerrado, con momentos buenos y malos para nosotros, pero es importante que en esos periodos seamos un equipo compacto y estemos fuertes para salir de ello", afirmó un David Martín que le ha pedido a sus jugadores que "recuerden esta experiencia siempre".

Además, para hacer posible el desplazamiento han tenido que hacer un esfuerzo económico importante desde el club porque no tenían presupuestado un gasto como tal, aunque lo afrontan "con gusto". "El club ha hecho un esfuerzo para que viajemos mañana haciendo sorteos para los billetes de avión. Tenemos el vuelo a las 10:30 horas, jugamos el partido y regresamos a las 21:30 horas", comentó el técnico.

"La ilusión es plena, a pesar de ser conscientes de la dificultad", señaló David Martín, que, de superar esta ronda a partido único, metería al AD Sporting Hortaleza en el sorteo para los octavos de final que se jugarán el 28 de enero.