El Spotify Camp Nou generará 350 millones adicionales en asientos VIP

Render de asientos VIP del nuevo Spotify Camp Nou del FC Barcelona - FCB

BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha impulsado una nueva etapa en la explotación del futuro Spotify Camp Nou tras implantar hace meses una renovada estrategia comercial en el área de hospitality que, según destacó el propio club, ya está ofreciendo "resultados muy positivos" que podrían llegar a ser, con el feudo completado, de 350 millones de euros más de lo previsto.

La entidad, según explica en un comunicado, ha revisado al alza la previsión de ingresos vinculados a los asientos VIP y a nuevos acuerdos de patrocinio y estima que, con el estadio completamente renovado y terminado, en su máxima capacidad, podrá incrementar en aproximadamente 350 millones de euros los ingresos totales derivados de su explotación.

En este contexto, el club lanzó hace pocas semanas al mercado un nuevo producto de Barça Hospitality que permite convertirse en titular exclusivo de un asiento VIP en el Spotify Camp Nou por un periodo de entre 15 y 30 años. Una iniciativa que supone "un salto cualitativo" en la forma de entender el hospitality, al transformar la relación con el cliente en un "vínculo estable y a largo plazo".

La propuesta introduce un modelo de titularidad que aporta estabilidad contractual y flexibilidad operativa. Durante la vigencia del contrato, el titular puede revender la licencia, devolverla al club, pausarla durante una temporada o comercializar determinados partidos a través de la entidad. El Barça subrayó que este diseño convierte el asiento VIP en un activo con mayor capacidad de gestión y planificación, especialmente atractivo para empresas y profesionales.

Las licencias incluyen además acceso al Business Club, una plataforma exclusiva de 'networking' que contempla la organización de una decena de encuentros anuales. De este modo, la experiencia hospitality trasciende el día de partido y se proyecta como una "herramienta de relación y generación de oportunidades durante todo el año".

La implantación se ha iniciado con unas 2.000 localidades y seguirá un crecimiento progresivo que, según el club, prioriza la escalabilidad y la preservación de la exclusividad para sostener la demanda y el posicionamiento 'premium' del producto.

El nuevo Spotify Camp Nou contará con 9.400 ubicaciones VIP una vez finalizado el proyecto, tras integrar a las 5.400 ya comercializadas las 3.000 que se pondrán en el mercado y las futuras incorporaciones derivadas de contratos vigentes. Con ello, el estadio multiplicará por 3,5 la capacidad destinada a hospitality respecto al modelo anterior. A estas cifras se sumarán 1.000 posiciones adicionales cuyo destino estratégico se definirá próximamente.

El importe de las licencias oscila entre 20.000 y 80.000 euros en función de la ubicación y la duración del contrato, mientras que las anualidades se sitúan entre 6.000 y 12.000 euros, configurando un esquema que combina "exclusividad, previsibilidad de ingresos y compromiso a largo plazo".

Con este planteamiento, el club considera que el Spotify Camp Nou está llamado a convertirse en un "referente en hospitality y en experiencia global para usuarios, clientes y socios", elevando los estándares de servicio, confort, tecnología y personalización y reforzando el posicionamiento del FC Barcelona como entidad "innovadora y preparada para liderar el modelo de estadio del futuro".