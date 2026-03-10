El Spotify Camp Nou obtiene la licencia para ampliar el aforo a 62.652 espectadores

Archivo - Panoramic view inside stadium during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Athletic Club at Spotify Camp Nou stadium on November 22, 2025 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha recibido este martes la licencia de primera ocupación de la fase 1C de la remodelación del Spotify Camp Nou por parte del Ayuntamiento de Barcelona, que permite ampliar el aforo a 62.652 espectadores, explican fuentes del consistorio a Europa Press.

De este modo, el club blaugrana podrá abrir al público el Gol Nord y ganar 14.000 asientos, que se suman a los 45.000 que tiene disponibles actualmente, y que podrá estrenar en el próximo partido en casa contra el Sevilla FC, el domingo 15 de enero y coincidiendo con la jornada electoral.

Tras completar la fase 1 del estadio, el próximo paso del FC Barcelona será obtener la licencia para la fase 2, aún en obras, correspondiente a la tercera gradería y que completaría el aforo del estadio, de casi 105.000 espectadores.

Según ha explicado el propio FC Barcelona en un comunicado, esta fase del proyecto también incorpora nuevos espacios y salas VIP situados entre la primera y la segunda gradería del estadio. En concreto, se habilitan las áreas de hospitalidad denominadas 'Pitch Club' y 'Main Hub', ubicadas en la Tribuna, así como el 'Mini Hub' en la zona de Lateral.

Con la activación de estos espacios y la apertura del Gol Nord, el aforo disponible del estadio alcanza exactamente los 62.652 espectadores, ya disponibles este domingo y dentro del proceso de reapertura progresiva del nuevo recinto tras las obras de remodelación.

Además, esta fase incluye la habilitación de una nueva zona destinada a la grada de animación situada en el Gol Sud, que el club ha bautizado como Gol 1957 en referencia al año de inauguración del estadio original. Este espacio estará concebido para "reforzar el ambiente y el impulso de la afición durante los partidos".

El FC Barcelona ha señalado que continúa avanzando en el proceso de apertura progresiva del nuevo Spotify Camp Nou, ampliando gradualmente las zonas operativas del estadio y garantizando en todo momento las condiciones de "seguridad, confort y experiencia" para socios y aficionados.

Asimismo, se ha abierto el proceso para que los socios puedan adquirir los nuevos pases correspondientes a la ampliación del aforo en la zona del Gol Nord. El plazo de inscripción finaliza este miércoles 11 de marzo a las 16.00 horas y, en caso de que la demanda supere las localidades disponibles, se realizará un sorteo ante notario.

Los socios que ya participaron en el sorteo celebrado el pasado mes de octubre para obtener el pase de la temporada 2025/26 y no resultaron agraciados disponen desde este martes a las 16.00 horas de un acceso preferente de 24 horas para la compra directa. El precio de estos pases se sitúa entre los 140 y los 231 euros, en función de la ubicación elegida y del número de partidos que resten por disputarse.

Estos pases incluirán todos los partidos del primer equipo masculino correspondientes a LaLiga y a la UEFA Champions League que se disputen en el estadio durante lo que queda de temporada.