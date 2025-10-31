El Spotify Camp Nou quiere la final de la Champions 2029 y San Mamés la femenina de 2028

BARCELONA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Spotify Camp Nou del FC Barcelona y San Mamés del Athletic Club son las dos únicas sedes españolas candidatas para acoger finales de competiciones europeas de la UEFA en los próximos años, con el nuevo feudo blaugrana aspirando a la final de la Liga de Campeones 2029 y el estadio bilbaíno quiere tener de nuevo, como en 2024, la final de la Champions femenina en 2028.

El FC Barcelona aspira a albergar la final de la Liga de Campeones de 2029 en un Spotify Camp Nou que cada vez, pese al retraso, está más cerca de ser inaugurado y que, para entonces, estaría acabado del todo con una capacidad de unos 105.000 espectadores. El antiguo Camp Nou ya acogió las finales de la Copa de Europa en 1989 y 1999.

En el caso del Spotify Camp Nou, la UEFA informó de que compite con el estadio de Wembley, en Londres (Inglaterra), por ser la sede de la final de la Champions League de 2029. Para la edición anterior, la de 2028, solo se ha presentado la candidatura de Múnich (Alemania) con el Allianz Arena.

Mientras, el feudo del Athletic Club opta a organizar la final de la Liga de Campeones Femenina en 2028, según confirmó este jueves el organismo continental en un comunicado. El nuevo San Mamés ya fue sede de la final de la UEFA Women's Champions League en 2024, cuando el Barça se proclamó campeón al ganar al Lyon por 2-0.

San Mamés tendrá como rivales en la pugna por la final de la Champions femenina 2028 al Parc Olympique Lyonnais (Francia), el St. Jakob Park de Basilea (Suiza) y el Ali Sami Yen Stadium de Estambul (Turquía). Para 2029, las aspirantes son Lyon, Dublín (República de Irlanda), Basilea y Cardiff (Gales).

El Comité Ejecutivo de la UEFA designará las sedes de las ocho finales --incluidas las de la Champions, Europa League, Conference League y Champions Femenina de 2028 y 2029-- en septiembre de 2026, tras recibir los dosieres completos de candidatura antes del 10 de junio de ese año.

En cuanto a las demás competiciones, las aspirantes para la final de la Europa League son Francia (Lyon o París), Italia (Turín), Rumanía (Bucarest), Serbia (Belgrado) y Turquía (Ankara), mientras que para la Conference League se han postulado Francia (Lille), Hungría (Budapest), Italia (Turín), Kazajistán (Astana o Almaty), Polonia (Gdansk) y Finlandia (Helsinki).