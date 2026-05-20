Spurs y Pelicans jugarán dos partidos de la próxima Liga Regular de la NBA en París y Manchester

Archivo - March 16, 2026, Inglewood, Ca, United States: INGLEWOOD, CA - MARCH 16: Victor Wembanyama #1 of the San Antonio Spurs runs up the court during a game between San Antonio Spurs and LA Clippers at Intuit Dome on March 16, 2026 in Inglewood, Califo - Europa Press/Contacto/Jordan Teller/Isi Photos

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los New Orleans Pelicans y los San Antonio Spurs jugarán partidos de la próxima Fase Regular de la NBA en el Accor Arena de París, el jueves 14 de enero de 2027, y en el Co-op Live de Manchester (Inglaterra), el domingo 17 de enero de 2027, según confirmó este miércoles la liga.

El partido de la NBA en París será el decimosexto encuentro de un equipo de la liga estadounidense en Francia desde 1991 y el sexto partido de temporada regular en la capital francesa, mientras que el de Manchester será el vigésimo de un equipo de la NBA en Inglaterra desde 1993, el primero de temporada regular en la ciudad.

"Disputar partidos en París y Manchester refleja el gran auge que está experimentando el baloncesto y la NBA en Francia, el Reino Unido y toda Europa", declaró George Aivazoglou, director general de la NBA para Europa y Oriente Medio. "A medida que el interés por este deporte sigue creciendo en todo el continente, esperamos colaborar con los Pelicans, los Spurs y nuestros socios para ofrecer experiencias únicas a los aficionados, a los jugadores prometedores y a las comunidades locales", añadió.

Para los Pelicans, "participar en estos partidos en París y Manchester es una oportunidad increíble" para representar "con orgullo tanto a la franquicia como a la ciudad de Nueva Orleans en un escenario internacional", según declaró Joe Dumars, vicepresidente ejecutivo de Operaciones de Baloncesto del equipo.

"Estos partidos ofrecen una plataforma única para mostrar nuestro equipo, nuestra cultura y nuestra comunidad a audiencias globales, a la vez que construimos relaciones significativas con aficionados, socios y comunidades en el extranjero. Estamos agradecidos de formar parte de los continuos esfuerzos de crecimiento internacional de la NBA y nos entusiasma contribuir al crecimiento del baloncesto a nivel mundial y conectar con las nuevas generaciones de aficionados", subrayó el exjugador.

Por su parte, el director ejecutivo de los Spurs, RC Buford, cree que "es un honor increíble regresar a Francia" y jugar su "primer partido en Inglaterra", dada "la gran acogida" que han recibido "de la comunidad y los aficionados de toda Europa".

"Llevar baloncesto de primer nivel, iniciativas de impacto social y atractivas actividades para los aficionados al mercado europeo, junto con la liga, se alinea directamente con la visión de nuestra organización de unir a nuestra audiencia global a través de experiencias inolvidables y una pasión compartida por el deporte", remarcó.

Además de los partidos, la NBA, los Spurs y los Pelicans llevarán a cabo programas de impacto social del programa 'NBA Cares', centrados en la salud, el bienestar y la sostenibilidad, clínics de baloncesto juvenil y 'Her Time to Play', programas de desarrollo para entrenadores y árbitros, y actividades interactivas para los aficionados que acercarán la experiencia de la liga a los seguidores en París y Manchester.