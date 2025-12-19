Stan Wawrinka anuncia que 2026 será su último año como jugador profesional

Archivo - Stanislas (Stan) WAWRINKA of Swiss during the first day of Roland-Garros 2024, ATP and WTA Grand Slam tennis tournament on May 26, 2024 at Roland-Garros stadium in Paris, France - Photo Matthieu Mirville / DPPI - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press

El tenista suizo Stanislas Wawrinka, ganador del Abierto de Australia en 2014, de Roland Garros en 2015 y del US Open en 2016, además de medallista olímpico de oro en dobles junto a Roger Federer en los Juegos de Pekín 2008, ha anunciado que 2026 será su "último año" como jugador profesional antes de retirarse.

"Todo libro necesita un final. Es hora de escribir el capítulo final de mi carrera como tenista profesional. 2026 será mi último año en el circuito", posteó este viernes Stan Wawrinka desde su cuenta en la red social X, confirmando de tal modo su retirada.

Luego realizó un listado con las expresiones "perseverancia", "ambición" --dos veces--, "sacrificio", "éxito", "lesiones", "obsesión", "nunca rendirse", "disciplina", "resiliencia", "evolución" y "recuerdos" para resumir su etapa como jugador en la élite de la ATP.

"De eso se trata este viaje. Sigo queriendo superar mis límites y terminar este viaje con la mejor nota posible. Aún tengo sueños en este deporte. He disfrutado cada parte de lo que el tenis me ha dado, especialmente las emociones que siento al jugar delante de vosotros", añadió.

"Tengo muchas ganas de veros una vez más, en todo el mundo. Un último empujón", zanjó su mensaje un Wawrinka que en la edición de 2014 ayudó a su país, en compañía de Federer, para ser campeón de la Copa Davis.