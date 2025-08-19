Starfelt, baja en el Celta por una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda

Archivo - Carl Starfelt of Celta de Vigo in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and RC Celta de Vigo at Riyadh Air Metropolitano stadium on February 15, 2025, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El defensa central sueco Carl Starfelt estará de baja aproximadamente un mes por una rotura de grado I en el bíceps femoral de la pierna izquierda, según un comunicado del equipo gallego emitido este martes.

"La resonancia magnética realizada revela que Carl Starfelt sufre una rotura de grado I en el bíceps femoral de su pierna izquierda", informó el club en sus redes sociales.

El futbolista sueco, de 30 años, que participó en cinco de los seis partidos amistosos de la pretemporada del club gallego, no pudo participar por lesión en el debut en LaLiga EA Sports 2025-26 ante el Getafe en Balaídos el pasado domingo, que se saldó con triunfo visitante (0-2). Ahora, estará aproximadamente un mes lejos de los terrenos de juego.