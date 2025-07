Steiner, sobre el despido de Horner: "Supongo que influyó que no se llevaba bien con Jos Verstappen"

Archivo - STEINER Guenther (ita), Team Principal of Haas F1 team, portrait HORNER Christian (gbr), Team Principal of Red Bull Racing, portrait during the 2023 Formula 1 Rolex Grosser Preis von Osterreich, 2023 Austrian Grand Prix, 9th round of the 2023 Fo - Florent Gooden / Dppi Media / Afp7 / Europa Press