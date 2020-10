Steiner (Haas): "Sería un honor contar con Mick Schumacher"

SCHUMACHER Mick (ger), Alfa Romeo Racing ORLEN C39, portrait during the Formula 1 Aramco Grosser Preis Der Eifel 2020, Eifel Grand Prix, from October 9 to 11, 2020 on the Nürburgring, in Nürburg, Germany - Photo Xavi Bonilla / DPPI - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press