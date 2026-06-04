Stephanie Mawuli finaliza su etapa en el Casademont Zaragoza

Archivo - Stephanie MAWULI (3) of Japan during the Olympic Games Tokyo 2020, Japan-France on July 27, 2021 at Aomi Urban Sports Park in Tokyo, Japan - Photo Ann-Dee Lamour / CDP MEDIA / DPPI - Ann-Dee Lamour / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ala-pívot japonesa Stephanie Mawuli, de 27 años y 1,82 metros de altura, no continuará la próxima campaña en el Casademont Zaragoza, según ha anunciado este jueves el club maño en su página web para cerrar así una etapa de dos temporadas defendiendo la camiseta rojilla.

"Desde su llegada en el verano de 2024, Stephanie ha formado parte de una etapa muy importante para el crecimiento del equipo, contribuyendo a que el Casademont Zaragoza siguiera consolidándose entre los referentes del baloncesto femenino nacional y europeo, logrando levantar la Supercopa LF Endesa y formando parte del equipo que alcanzó el tercer puesto en Europa", resumió la entidad maña en su comunicado oficial.

"Stephanie y Casademont Zaragoza separan ahora sus caminos, poniendo fin a una etapa compartida que quedará ligada a la historia reciente del club", dijo la nota de prensa. "Queremos agradecerle su profesionalidad e implicación durante estas dos temporadas y desearle mucha suerte en sus próximos retos personales y profesionales", añadió la misma nota.

Por último, la propia Mawuli se despidió. "Quiero dar las gracias a la afición y a mis compañeras de equipo, que siempre me han ayudado y apoyado en todo momento, incluso en los momentos difíciles para todos. Amo esta ciudad y os echaré mucho de menos", concluyó la japonesa.