Stoichkov alarga la crisis del Cádiz y pone segundo al Deportivo

Cádiz - Deportivo de La Coruña - LALIGA

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo de La Coruña venció (0-1) al Cádiz este viernes a domicilio y en el inicio de la jornada 39 de LaLiga Hypermotion gracias al gol de Stoichkov en el minuto 88, tres puntos para dormir en ascenso directo.

El gaditano dio el golpe letal a sus paisanos recién entrado al campo, un JP Financial Estadio que recibió vestido de gala a sus jugadores, pero que sufrió una vez más el desconsuelo de un equipo amarillo que no da más de sí. Los cambios dieron el plus definitivo a un Dépor que suma 71 puntos, segundo a la espera de lo que haga el Almería (70) este sábado en Burgos.

Los andaluces, con una victoria en los últimos 18 partidos para quedarse tres puntos por encima del descenso, demostraron algo de ambición y mejores sensaciones con la llegada de Imanol Idiakez a su banquillo, pero sin continuidad en el segundo tiempo. Ya en el primero, las dos ocasiones claras habían sido de un Deportivo que, con una bonita jugada de banda a banda, firmó el 0-1 en el primer balón que tocaba Stoichkov, un remate perfecto.