Los 'streamers' vencen a Casillas, Marcelo, Guti, Forlán y Capdevila en LaLiga FC 26 Community Challenge

LaLiga FC 26 Community Challenge regresó este martes al entorno de Callao City Lights, en Madrid, con la victoria de los 'streamers' DjMariiO, Westcol, Lucía Borró, Spursito y Darío Eme Hache frente al conjunto de LaLiga Classic Team, integrado por Iker Casillas, Marcelo Vieira, José María Gutiérrez 'Guti', Diego Forlán y Joan Capdevila.

Cogiendo el testigo de LaLiga FC 25 Rush --la activación con mayor alcance en la historia de LaLiga junto a EA Sports--, esta nueva edición mantuvo el duelo entre creadores de contenido y exfutbolistas, dividido en dos partes. Fútbol real y virtual de la mano con estrellas del césped y de los videojuegos.

El evento reunió en directo a más de un millón de espectadores durante su retransmisión a través de DAZN, de la cuenta de YouTube de DjMaRiiO y de los canales oficiales de LaLiga y que también congregó a un centenar de personalidades del ocio, del deporte de élite y del entretenimiento.

En la primera parte, disputada dentro del EA Sports FC 26, el equipo de los creadores de contenido ganó sin ningún tipo de oposición. Mientras que la segunda, en un pequeño terreno de juego real montado en medio de la sala de cines, el plantel de los exfutbolistas mostró su mejor versión dejando claro que la clase no la han perdido a pesar de haberse retirado.

Por ello, este enfrentamiento anual que fusionó espectáculo, inmersión y participación colectiva se decidió desde el punto de penalti; ahí el uruguayo Diego Forlán falló el último y definitivo tiro, para que los creadores de contenido celebraran la victoria.