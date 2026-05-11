Stuani rescata al Girona en Vallecas y desciende al Oviedo

Joel Roca of Girona FC, Pedro Diaz and Oscar Valentin of Rayo Vallecano compete for the ball during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Rayo Vallecano and Girona FC at Estadio de Vallecas on May 11, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Rayo Vallecano y Girona FC han empatado este lunes (1-1) en el último partido de la trigésima quinta jornada de LaLiga EA Sports, en el que primero el brasileño Alemao, para los locales, y después el uruguayo Cristhian Stuani, para el cuadro catalán, anotaron en los minutos finales para repartir un punto para cada equipo, que permite a los de Míchel alejar la zona de descenso y que desciende matemáticamente al Real Oviedo.

Después de unos primeros minutos de tanteo en Vallecas, Joel Roca tuvo la más clara para los catalanes tras una pérdida de Pep Chavarría a los 19 minutos; se plantó en el área, dribló a Augusto Batalla, que salió a tapar, y se encontró con un atento Óscar Valentín que sacó su remate.

El que más lo intentó entre los locales fue Sergio Camello, que justo antes del descanso obligó a Paulo Gazzaniga a sacar una mano baja para evitar el tanto del delantero madrileño.

Al regreso de vestuarios, Viktor Tsygankov completó un buen contraataque con un remate que se marchó demasiado alto, antes de que el colegiado pitase penalti a favor de los de Míchel por mano de Óscar Valentín en el 54; sin embargo, Cuadra Fernández rectificó su decisión tras comprobar con el VAR que el balón ni le había tocado el brazo.

El conjunto de Iñigo Pérez también reclamó la pena máxima en el minuto 80 por una mano de Alejandro Francés, aunque el árbitro dejó seguir. Solo seis minutos después, Alemao inauguró la cuenta en Vallecas al meter el pie para desviar un disparo de Unai López y confundir a Gazzaniga (min.86).

Gerard Gumbau pudo sentenciar un minuto más tarde en un remate que se fue alto, y la respuesta del Girona no se hizo esperar; Tsygankov colgó un balón de saque de esquina y Cristhian Stuani se encargó de cabecearlo al fondo de las mallas (min.90).

Con este resultado, el Girona, que enlaza cinco encuentros sin ganar, alcanza los 39 puntos y se aleja dos de la zona de descenso, que marca el Deportivo Alavés (37). Además, su punto desciende matemáticamente a Segunda al Real Oviedo (29) a falta de tres jornadas. El Rayo (43), por su parte, se queda a dos unidades de la séptima plaza, que da acceso a la Conference League.