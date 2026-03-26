La Sub-21 busca seguir con el pleno en Larnaca

Archivo - El delantero de la selección española Sub-21 Gonzalo García celebrando su primer gole como internacional. - RFEF - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española Sub-21 se enfrenta este viernes en el AEK Arena de Larnaca a Chipre (16.00 horas), en la jornada 6 de la fase de clasificación del Europeo Sub-21 2027 que se disputa en Albania y Serbia, un partido en el que los de David Gordo buscarán mantener el pleno de victorias ante, a priori, uno de los rivales más asequibles del Grupo A.

La 'Rojita' vuelve a la acción con el objetivo de encarrilar su clasificación al Europeo del próximo verano, después de acabar la primera vuelta con un pleno de victorias. Y el primero de los compromisos a los que tendrá que hacer frente en este parón será ante Chipre, penúltima del Grupo A con tres puntos en su haber tras los primeros cinco partidos.

Los pupilos de Gordo, que además de ganar sus cinco compromisos son el equipo más goleador y menos goleado del grupo con 17 tantos a favor y dos en contra, ya doblegaron con comodidad a Chipre en el encuentro de ida (3-0) con tantos de Rafael Obrador, Yarek Gasiorowski y Pablo García en Los Pajaritos. En esta ocasión buscará el triunfo en un territorio en el que la Rojita sólo ha jugado en una ocasión --1-3 en 1998--, de camino a la fase final de un torneo que levantó España.

Un encuentro en el que jugadores como Marc Bernal, que está llamado a ser uno de los líderes de esta generación, podría debutar. El que no lo hará es Thiago Pitarch, que pese a que está contando con la titularidad en el Real Madrid, se encuentra disputando la Fase Élite del Europeo Sub19. El que sí estará es su compañero de club Gonzalo García, que buscará reencontrarse con el gol, después de no haber contado con muchas oportunidades en el último mes en el Real Madrid.

Además, Jan Virgili y Pablo García, que se estrenó como goleador en la Sub-21 en el partido de la primera vuelta, apuntan a ser los extremos de un equipo que volverá a contar con la batuta Chema Andrés, aunque tendrá la ausencia de su compañero habitual en el centro del campo, Rodrigo Mendoza, lesionado. Más problemas tendrá el eje de la zaga, en el que no estarán la pareja habitual formada por Cristhian Mosquera, con la absoluta, y Jacobo Ramón, lesionado.

Enfrente tendrán a un combinado de Chipre que ha perdido cuatro de los cinco encuentros que ha disputado, consiguiendo la victoria sólo ante San Marino (0-5). Aun así, son uno de los equipos que más goles han encajado, mostrando una clara fragilidad defensiva que buscará penalizar España.