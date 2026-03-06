La Sub-21 jugará ante Kosovo el 31 de marzo en Alcalá de Henares

Archivo - Varios jugadores de la selección española masculina de fútbol sub-21. - RFEF - Archivo

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol sub-21 jugará el próximo martes 31 de marzo en el Centro Deportivo Alcalá de Henares, a las 20.30 horas, contra Kosovo en el encuentro correspondiente a la séptima jornada de la fase de clasificación para el Europeo de 2027, según confirmó este viernes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

De esta manera, el combinado de David Gordo volverá a la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad 15 años después. En 2011 ya disputó un encuentro amistoso ante Biolorrusia (1-1) en el Estadio Virgen del Val como preparación para el Europeo de ese mismo año.

El 'Rojita' es actualmente el líder de su grupo con cinco victorias y afronta en marzo dos duelos muy exigentes con la intención de seguir con la buena dinámica y de acercarse a la cita de Serbia y Albania del año que viene. Antes del partido ante los kosovares en el Centro Deportivo Alcalá de Henares, España tiene previsto jugar en Lárnaca ante Chipre --viernes 27 de marzo a las 17.00 horas--.