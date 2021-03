La Sub-21 quiere dejar en el camino a una rival

La selección española busca los cuartos y poner al borde de la eliminación a Italia

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española Sub-21 buscará su clasificación para los cuartos de final del Europeo de la categoría, que se está disputando en Eslovenia y Hungría, sumando este sábado (21.00 horas/Cuatro) su segundo triunfo ante otra candidata como Italia, última en derrotar a los de Luis de la Fuente.

Hace casi dos años, en el inicio de la fase final del campeonato continental de 2019, el combinado italiano remontaba el tanto inicial de Dani Ceballos y se llevaba la victoria por 2-1 para poner cuesta arriba las cosas a la 'Rojita' en una cita que, curiosamente, acabaría con España levantando el trofeo y su rival si ni siquiera pasar a las semifinales.

Desde aquel 16 de junio, la actual campeona de Europa no ha vuelto a conocer la derrota y mantener esa gran racha se hace imprescindible para allanar su objetivo de superar este primer grupo, bien encarrilado tras el positivo debut del miércoles ante Eslovenia, a la que arrolló en una gran segunda parte para imponerse por 3-0, y que cerraría con una segunda victoria. Además, sería primera matemáticamente si checos y eslovenos empatan en su duelo.

Las urgencias son para los italianos, que no tuvieron el estreno deseado al no poder pasar del empate a un gol ante la República Checa, en un choque lleno de infortunios, con un autogol y las expulsiones de Sandro Tonali, que ya no jugará más esta fase tras ser castigado con tres choques, y Riccardo Marchizza, más la sanción impuesta también a Matteo Gabbia tras el partido por 'violación de las normas de buena conducta'.

Los dos últimos obligarán a Paolo Nicolato a rehacer su defensa de tres centrales, mientras que la ausencia del primero le priva de un futbolista talentoso en el mediocampo de un equipo que se consagrará a su carácter competitivo y a Gianluca Scamacca, un buen goleador y que forma pareja arriba con el valencianista Patrick Cutrone.

Habrá que ver si esta mayor necesidad hace variar el planteamiento de una selección italiana cuyo potencial es teóricamente algo inferior al que tenía hace dos años gracias a futbolistas como Barella, Pellegrini, Chiesa, Zaniolo o Kean, todos ellos ascendidos a la Absoluta de Roberto Mancini.

DE LA FUENTE PUEDE REFRESCAR EL EQUIPO

"Hemos visto muchos partidos en España y sabemos que nos espera un examen universitario, pero mi equipo no debe tener miedo de nadie. Si somos inferiores daremos la mano al rival, pero quiero una Italia que piense en mostrar sus cualidades sin preocuparse por nada", advirtió Nicolato.

El técnico reconoció que deberán tener "paciencia y fortaleza mental" para lo que presupone será un mayor control de los de Luis de la Fuente, pero también "hacer daño" cuando tengan la pelota. "Será interesante competir sin miedo, de lo contrario no podemos ir a ningún lugar", añadió.

Con todo, el duelo entre los dos países más laureados de la categoría, con cinco títulos para cada uno, se presenta equilibrado y sin un favorito claro. Las palabras del seleccionador italiano hacen pensar que su equipo no tendrá problemas en ceder la iniciativa a la campeona, que tiene claro que este segundo duelo presenta muchas más dificultades que el de una anfitriona que apenas le hizo daño.

Para ello, es probable que Luis de la Fuente introduzca algunas novedades para tener piernas frescas en algunas posiciones. De momento, Zubimendi, que se tuvo que retirar 'tocado', con Moncayola, su sustituto el miércoles, y Fran Beltrán como opciones, mientras que Brahim Díaz arrastra un golpe y su presencia no está segura.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ESPAÑA: Álvaro Fernández; Pozo, Guillamón, Cuenca, Miranda; Moncayola, Beltrán; Puado, Villar, Cucurella; y Abel Ruiz.

ITALIA: Carnesecchi; Del Pratto, Ranieri, Lovato; Zappa, Frattesi, Rovella, Maggiore, Sala; Cutrone y Scamacca.

--ÁRBITRO: Harm Osmer (ALE).

--ESTADIO: Ljudski vrt.

--HORA: 21.00/Cuatro.