La sueca Tess Olofsson pitará la final de la Champions Femenina entre el Barça y el Olympique de Lyon

Archivo - April 1, 2026, Munich, Bavaria, Germany: MUNICH, GERMANY - APRIL 1: Referee Tess Olofsson during the UEFA Womens Champions League quarter-final match between FC Bayern Munich and Manchester United at Allianz Arena in Munich, Germany. - Europa Press/Contacto/Sven Beyrich - Archivo

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La colegiada sueca Tess Olofsson fue designada por la UEFA para pitar la final de la Champions Femenina entre el Barcelona y el Olympique de Lyon, que se disputará en el Ullevaal Stadion de Oslo (Noruega) el 23 de mayo (18.00), mientras que el italiano Maurizio Mariana pitará la de la Conference League, entre el Crystal Palace FC y el Rayo Vallecano, en el Leipzig Stadium (Alemania), el 27 de mayo (21.00).

La Comisión de Árbitros de la UEFA también anunció que la sueca Tess Olofsson arbitrará la final de la Champions League Femenina entre el FC Barcelona y el Lyon, en el Ullevaal Stadion de Oslo (Noruega) el sábado 23 de mayo. A sus 38 años, es internacional desde 2015 y dirigirá su primera final de la máxima competición continental de clubes, después de haber pitado la vuelta de las semifinales del curso pasado entre el Chelsea y el Barça.

Esta temporada, ha pitado cuatro partidos de la Champions, y también arbitró el año pasado en la fase final de la Eurocopa Femenina, incluido el duelo de cuartos de final entre las selecciones de Francia y Alemania.

Además, la UEFA anunció que Maurizio Mariani será el colegiado de la final de la Conference League, que enfrentará al Rayo Vallecano y al Crystal Palace inglés en el Leipzig Stadium de Alemania, el miércoles 27 de mayo. De 44 años, es árbitro internacional desde 2019 y dirigirá su primera final de una competición de clubes de la UEFA.

Aunque ya ha dirigido las finales de la Copa de Italia de la temporada 2024-25 y la final del Mundial Sub-20 del año pasado, entre Argentina y Marruecos. El curso pasado ya fue cuarto árbitro en la final de la Europa League, y esta temporada ha arbitrado siete partidos de la Champions y un encuentro de la Liga Europa.

Finalmente, España tendrá presencia en la final de Champions con Carlos del Cerro Grande como asistente de VAR, en un duelo que dirigirá el alemán Daniel Siebert; y en la de la Europa League, gracias al canario Alejandro Hernández Hernández, que será cuarto árbitro en un equipo arbitral liderado por el francés François Letexier.