El sueco Dejan Kulusevski da positivo a menos de una semana de debutar ante ante España

Archivo - 13 January 2021, Italy, Turin: Juventus' Dejan Kulusevski celebrates scoring his side's first goal during the Coppa Italia round of 16 soccer match between Juventus FC and Genoa CFC at Allianz Stadium. Photo: Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Pres - Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA / DPA - Archivo