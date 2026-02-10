El sueco Elis Lundholm, primer deportista transgénero en participar en unos Juegos de Invierno

10 February 2026, Italy, Livigno: Sweden's Elis Lundholm in action during run one of the Freestyle Skiing, Women's Moguls Qualification 1 at the Livigno Snow Park,at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at the Anterselva Biathlon Arena in Antholz. - David Davies/PA Wire/dpa

LIVIGNO (ITALIA), 10 (dpa/EP)

El esquiador sueco Elis Lundholm se convirtió este martes en el primer deportista abiertamente transgénero en competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno al participar en la prueba de esquí libre femenino de la cita que se está celebrando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia).

El esquiador de 23 años se identifica como hombre, pero participó en la clasificación femenina de la modalidad de baches, en la que terminó última tras cometer un error por lo que deberá disputar una segunda ronda clasificatoria el miércoles, ya que sólo las 10 primeras clasificadas pasan directamente a la final.

Lundholm, al que se le asignó el sexo femenino al nacer, pero que tiene identidad de género masculina, no se ha sometido a una cirugía de reasignación de género y tampoco ha realizado ningún cambio legal con respecto a su identidad por lo que el Comité Olímpico Sueco le seleccionó para el equipo femenino según la normativa vigente.