El sueño 'Champions' del Atlético empieza ante un novato peligroso El conjunto rojiblanco espera hacer valer su experiencia ante un Leipzig atrevido y sellar su pase a las semifinales de la 'F8' de Lisboa

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid iniciará este jueves (21.00 horas) en el José Alvalade de Lisboa un nuevo asalto a la ansiada Liga de Campeones con un duelo de cuartos de final ante el RB Leipzig alemán, en el que parte como favorito por su experiencia en este tipo de encuentros, aunque no puede fiarse de un rival atrevido.

El pasado 11 de marzo, el conjunto de Diego Pablo Simeone asaltaba el fortín de Anfield y eliminaba al Liverpool inglés, todavía actual campeón y por entonces seguramente el equipo más en forma del panorama continental. Una vez más, los colchoneros demostraban su capacidad competitiva y tenían ante sí un trampolín para mejorar la que hasta entonces era una campaña irregular, pero el parón por el coronavirus frenó esa euforia.

Ahora, prácticamente cinco meses después, el Atlético retoma el sueño europeo y lo hace ante el Leipzig alemán, que fue el encargado de apear al subcampeón, un Tottenham al que ganó los dos partidos y por un global de 4-0. En aquella eliminatoria, sólo marcó uno de los cuatro goles Timo Werner, su estrella más conocida de los últimos años, pero que 'renunció' a esta 'F8' para fichar por el Chelsea, por lo que la zaga rojiblanca tendrá un quebradero de cabeza menos.

El Atlético sabe moverse mejor en este tipo de choques y con Diego Pablo Simeone ha demostrado que, a un partido, es un equipo aún más difícil de batir, pero también tendrá que gestionar la presión extra de un favoritismo del que siempre ha tratado de desmarcarse, frente a un rival menos cargado en ese sentido y con un estilo de fútbol ofensivo y sin complejos, señas claras de la identidad que le ha impregnado Julian Nagelsmann, su joven técnico (33 años).

El equipo colchonero es, después del FC Barcelona y el Bayern, el teóricamente más experto de los participantes en Lisboa gracias a sus dos finales de 2014 y 2016, más su semifinal de 2017, y eso le da un plus que debe certificar ahora en el José Alvalade. Además, tras el parón, el Atlético volvió mucho más sólido y alargó su racha de invicto a 18 partidos entre todas las competiciones, aunque su fútbol no terminó de ser del todo brillante.

Tras el susto con los dos casos positivos por coronavirus aparecidos antes del viaje y que dejan Simeone sin poder contar sobre todo con Ángel Correa, el técnico argentino tendrá que resolver las dudas que puedan recaer sobre su once en casi toda las zonas del campo.

Arriba, parece que apostará por Diego Costa como '9', después de que el de Lagarto haya vuelto a buen nivel del parón, pero debe decidir su acompañante. Joao Félix, irregular y sin terminar de asentarse, puede tener una nueva oportunidad de demostrar la razón de su fichaje, aunque Marcos Llorente, al alza desde su gran noche en Anfield y reposicionado por su técnico como atacante, tiene también muchas opciones. Carrasco, otro que volvió entonado, les complementará desde un costado.

PRIMER PARTIDO SIN WERNER PARA EL LEIPZIG

En el centro del campo, la principal duda es Thomas Partey, aquejado de un problema muscular desde el último partido de LaLiga Santander y que el martes hizo su primer entrenamiento con el grupo. Simeone debe decidir si le pone de inicio, apuesta por Héctor Herrera o junta a Koke y Saúl, con Llorente a un lado.

Finalmente, atrás, lo único que parece claro es la titularidad de Jan Oblak y la de Renan Lodi. Trippier y Arias se alternaron en la Liga en el lateral derecho y para el centro, Giménez, Savic y Felipe pugnan por dos puestos. El brasileño era indiscutible antes del parón, pero volvió con problemas físicos, y el uruguayo y el montenegrino formaron un sólido dúo.

Por su parte, en el bando del RB Leipzig también hay dudas, sobre todo en el esquema que dispondrá un Julian Nagelsmann habituado a variar la configuración de sus equipos y poder jugar con tres centrales, línea de cuatro o variedad de centro del campo hacia arriba para sacar el máximo partido a sus opciones y atrevimiento.

El conjunto germano, fundado hace once años y en la Bundesliga desde 2016, está consolidado entre los mejores del campeonato alemán, en el que terminó tercero. Aunque tras el parón no pudo seguir el ritmo del Bayern, en 2020 sólo ha perdido tres encuentros y no perdió ninguno de sus dos partidos ante el campeón, encajando sólo un gol, muestra de que atrás es más sólido de lo que aparenta.

El partido ante el Atlético, sin embargo, será el primero que tenga prácticamente en mes y medio, y también el primero sin Timo Werner, lo que abre muchas opciones para jugar arriba, entre ellas la de Dani Olmo, fichaje invernal y al que le costó encontrar su sitio en los planes de Nagelsmann. El sueco Forsberg y, sobre todo, el austriaco Sabitzer, serán hombres a vigilar por los rojiblancos.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

RB LEIPZIG: Gulácsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Kampl, Laimer, Angeliño; Forsberg, Sabitzer; y Poulsen.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Arias, Giménez, Felipe, Lodi; Koke, Saúl, Herrera, Carrasco; Joao Felix y Diego Costa.

--ÁRBITRO: Szymon Marciniak (POL).

--ESTADIO: José Alvalade de Lisboa.

--HORA: 21.00/Movistar Liga Campeones.