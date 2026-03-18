El sueño europeo del Betis pasa por La Cartuja y el Celta busca la gesta en Lyon

Abde Ezzalzouli of Real Betis in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Real Betis and RC Celta de Vigo at La Cartuja stadium on March 15, 2026, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis recibe este jueves al Panathinaikos en el Estadio de La Cartuja (21.00 horas), en la vuelta de los octavos de final de la Liga Europa, un partido en el que los verdiblancos deberán darle la vuelta a la eliminatoria, tras caer en el partido de ida (1-0), si quieren mantener vivo su sueño europeo, mientras que el RC Celta visita el Grupama Stadium con la ambición de llevarse una eliminatoria ante el Olimpique de Lyon (18.45 horas) igualada después del 1-1 en Balaídos.

El Real Betis vivirá la primera final de la temporada en busca del primer título europeo de su historia. La Cartuja, en la que se espera un ambiente espectacular pese a la irregular marcha del equipo, será el escenario en el que se decida uno de los ocho cuartofinalistas de la Liga Europa. Y para salir victoriosos, los andaluces necesitan dar la vuelta a una eliminatoria que se encuentra cuesta arriba tras el gol de Vicente Taborda desde los 11 metros y lograr una victoria, algo que no han conseguido en sus últimos cinco partidos.

Y es que, en Atenas, los pupilos de Manuel Pellegrini desaprovecharon casi 30 minutos de superioridad numérica para encarrilar el pase, siendo incapaces de generar peligro sobre la meta de Alban Lafont. Además, la expulsión de Diego Llorente en el penalti que acabó dando la victoria al Panathinaikos igualó numéricamente a los dos equipos en el tramo final de encuentro.

Ahora, con el apoyo de su afición, los verdiblancos intentarán emular al equipo que en la temporada 1998-99 diera la vuelta, ante el Vejle danés, a la eliminatoria de primera ronda de la Copa de la UEFA, que hasta ahora es la única remontada bética de la historia en competición continental. En aquella ocasión, el 'hat-trick' de Iván Pérez, Finidi y Gálvez (5-0) dieron la vuelta al 1-0 de la ida. Esta vez, serán los Antony, Ez Abde, Cucho Hernández o Pablo Fornals los que tendrán que eregirse como héroes.

No será fácil, pese a que en el único precedente ante equipos griegos como local se saldó con triunfo --Olympiacos (1-0)--, ya que enfrente estará un entrenador con una experiencia dilatada en eliminatorias europeas como Rafa Benítez. El madrileño ya sabe lo que es ganar la competición con el Valencia (2003-04), y en su última participación en la Liga Europa llevó al Nápoles hasta la ronda de semifinales. Ahora, aspira a devolver al Panathinaikos a unos cuartos europeos más 20 años después.

En el apartado de bajas, Manuel Pellegrini, además del sancionado Diego Llorente, no podrá contar con los lesionados Isco Alarcón y Giovani Lo Celso, aunque recupera a Sofyan Amrabat, que ya formó parte de la convocatoria ante el Celta. Por su parte, Rafa Benítez tendrá la ausencia del expulsado Anass Zaroury, pero recupera a Ahmed Touba, Anastasios Bakasetas y Javi Hernández, que se perdieron la ida por sanción.

EL CELTA BUSCA TUMBAR AL OL

Por su parte, el RC Celta buscará su pase a cuartos de final de la Liga Europa en el Grupama Stadium ante el Lyon en una eliminatoria completamente igualada después del empate (1-1) en Balaídos. Los vigueses dejaron buenas sensaciones en un disputado encuentro de ida, en el que la expulsión de Borja Iglesias, con más de media hora de juego por delante, y el postrero gol de Endrick, equilibraron el tanto de Javi Rueda.

Pese a ello, los pupilos de Claudio Giráldez viajan a Lyon con la confianza de sólo haber perdido uno de sus últimos nueve encuentros como visitantes --tres victorias y cinco empates--. Además, el equipo francés está atravesando su peor racha de resultados del curso, y no ganan desde que lo hicieran el pasado 15 de febrero ante el Niza (2-0), encadenando desde entonces tres derrotas y tres empates. Eso sí, en Liga Europa, los cuatro partidos que han jugado en casa se han saldado con triunfo.

Lo peor para el RC Celta será que, a la baja de Borja Iglesias, se le suman las de Óscar Mingueza, por acumulación de amarillas, y la de Miguel Román, lesionado, jugadores clave en la anterior eliminatoria ante el PAOK. Así, el papel de jugadores en un gran momento como Williot Swedberg, asistente en la ida, o Iago Aspas, único superviviente del equipo que alcanzó las semifinales en 2017 junto a Iván Villar, y parar a Endrick, jugador que más peligro generó en Balaídos, se antoja clave.