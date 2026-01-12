Suiza incluye a Crans-Montana entre sus sedes para su candidatura de los Juegos Olímpicos de 2038

09 January 2026, Switzerland, Crans Montana: Snow clearing vehicles clear the snow from the center of Crans-Montana. The funeral service was also moved to Martigny due to the weather conditions. After the fire on New Year's Eve, sympathy for the many vict - Philipp von Ditfurth/dpa

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La estación suiza Crans-Montana, en la que tuvo lugar un incendio en un bar en Nochevieja que se cobró la vida de 40 personas, formará parte de la candidatura de Suiza para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2038, como sede para las competiciones de esquí alpino.

El Comité Olímpico Suizo emitió este lunes un comunicado en el que confirma que manteniene un "diálogo privilegiado" con el Comité Olímpico Internacional para que el país acoja esta cita de dentro de 12 años. La propuesta prevé la "descentralización" de los eventos en regiones de toda Suiza, y el municipio de Crans-Montana ha sido designado para acoger las pruebas de esquí alpino.

Suiza ha sido sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en dos ocasiones anteriores, ambas en St. Moritz, que los acogió en 1928 y 1948. El Comité Olímpico Suiza afirmó que tenía derechos exclusivos para presentar la candidatura hasta 2027.

La presidenta del organismo, Ruth Metzler-Arnold, declaró que las federaciones deportivas, tanto de deportes de invierno como de verano, olímpicos y no olímpicos, quieren que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de 2038 se celebren en Suiza. "Nada tiene un poder comparable al de un gran evento deportivo, que sirve de guía para toda una generación de atletas e inspira a personas de todo el país, más allá del ámbito deportivo", advirtió.