La suiza Noemi Rüegg se enfunda el maillot rojo en el estreno de La Vuelta Femenina

Noemi Rüegg gana la primera etapa de La Vuelta Femenina 26 by Carrefour.Es - LA VUELTA FEMENINA/CXCLING CREATIVE AGENCY

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La ciclista suiza Noemi Rüegg (EF Education-Oatly) se ha convertido en la primer líder de La Vuelta Femenina 26 by Carrefour.es gracias a su victoria al esprint de este domingo en la primera etapa, de 113,9 kilómetros entre las localidades pontevedresas de Marín y Salvaterra de Miño.

En un día con la lluvia como principal protagonista, una caída a falta de ocho kilómetros, en la que se vieron afectadas corredoras como la neerlandesa Marianne Vos (Visma-Lease a Bike), rompió el pelotón, aunque todas regresaron con opciones para afrontar el esprint final en Salvaterra.

Allí, Rüegg, de 25 años, logró su primera victoria de etapa en una gran vuelta al imponerse a la belga Lotte Kopecky (SD Worx-Protime), doble campeona mundial, y a la alemana Franziska Koch (FDJ United-Suez), flamante ganadora de la París-Roubaix, que completaron el podio del día. Ahora, la germana empata a tiempo con Rüegg en la general después de haber dominado el esprint intermedio en Ponteareas.

Todo en una jornada de recorrido rompepiernas con dos puertos puntuables de 3ª categoría que no permitió el protagonismo de ninguna escapada. La ucraniana Yuliia Biriukova (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi) se lanzó en solitario pero fue atrapada antes de la cima del Alto do Cruceiro.

En el esprint intermedio de Ponteareas, con solo 25 kilómetros por delante, Koch fue la más rápida antes de una resolución en la que, tras la caída múltiple a falta de ocho kilómetros, Rüegg se enfundó el maillot rojo de líder.

La carrera continuará este lunes con la segunda etapa, de 109,8 kilómetros de recorrido rompepiernas entre las localidades ourensanas de Lobios y San Cibrao das Viñas, sin puertos puntuables pero con más de 2.000 metros de desnivel positivo acumulado.