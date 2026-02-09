El suizo Von Allmen suma su segundo oro en esquí alpino en Milán y Cortina d'Ampezzo

Tanguy Nef with Franjo von Allmen of Switzerland, Alpine Skiing Men's Team Combined during the Olympic Winter Games Milano Cortina 2026 on 9 February 2026 in Bormio, Italy - Photo Sergio Bisi / LiveMedia / DPPI - Sergio Bisi / LiveMedia / DPPI / AFP7 / Europa Pre

El esquiador suizo Franjo von Allmen ganó este lunes su segunda medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno que se están celebrando en de Milán y Cortina d'Ampezzo al proclamarse campeón junto a Tanguy Nef de la nueva prueba combinada por equipos.

Von Allmen, oro en descenso el pasado sábado, se convirtió de este modo en el primer esquiador alpino suizo en ganar dos medallas de oro en los mismos Juegos, un doblete que ya realizó en los últimos Mundiales en las mismas disciplinas.

En esta ocasión, no compitió, como el año pasada en Saalbach (Austria), con Loic Meillard, sino con Tanguy Nef, el cual fue clave porque se impuso de forma sorpresiva en el eslalon después de que su compañero sólo fuese cuarto en el descenso. El dúo austriaco Vincent Kriechmayr y Manuel Feller y los también suizos Marco Odermatt y Meillard compartieron la plata, a 99 centésimas de los ganadores.

Además, en el partinaje sobre velocidad, la mediática neerlandesa Jutta Leerdam, se llevó la medalla de oro en los 1000 m, tomándose la revancha de hace cuatro años cuando la japonesa Miho Takago le arrebató la gloria en Pekín.

La doble campeona del mundo, pareja del 'YouTuber' estadounidense Jake Paul, se impuso con nuevo récord olímpico a su compatriota Femke Kok, que había establecido esa marca minutos antes, mientras que el bronce fue para Takago por delante de la estadounidense Brittany Bowe.

Además, la japonesa Kokomo Murase completó el lunes el doblete olímpico de oro en la modalidad de 'Big Air' del snowboard después de que Kira Kimura ganara la competición masculina el pasado fin de semana. Campeona de los X Games, se hizo con la victoria con 179,00 puntos por delante de la neozelandesa Zoi Sadowski-Synnott (172,25), y la surcoreana Yu Seung-eun (171,00).

La 'rider' nipona puso fin al dominio de la austriaca Anna Gasser que se quedó sin la histórica tercera medalla de oro al quedar en octava posición tras caer en su primer salto y cometer un error en el segundo con la misma maniobra.

En la modalidad de 'Slopestyle' del esquí acrobático, la medalla de oro fue para la suiza Mathilde Gremaud, que defendió su victoria de hace cuatro años por delante de nuevo de la china Eileen Gu, a la que superó por un estrecho margen (86.96 puntos a 86.58), con la canadiense Megan Oldham colgándose el bronce lejos de ambas (76.56).

Finalmente, el alemán Philipp Raimund, que no ha ganado en su carrera nunca en la Copa del Mundo, completó la nómina de campeones olímpicos de este lunes en Milán y Cortina d'Ampezzo al imponerse en la pueba de Trampolín Normal de los saltos de esquí, donde el esloveno Domen Prevc, dominador de la Copa del Mundo, se quedó sin medalla.

Raimund sumó 274,1 puntos en sus dos saltos para superar al polaco Kacper Tomasiak, que se quedó a 3,4 puntos, mientras que el bronce lo compartieron el japonés Ren Nikaido y el suizo Gregor Deschwanden, a ocho puntos.