Sumar carga contra Ferrán Torres por "especular" con la vivienda en Valencia mediante un fondo "buitre"

Ferran Torres celebrates on stage during celebration of Spain as Champions of the FIFA World Cup 2026 at Cibeles Palace on July 20, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha cargado este martes contra el delantero de la selección española de fútbol Ferran Torres por "especular" con la vivienda en la Comunitat Valenciana mediante un fondo de inversión.

El también diputado de Compromís ha felicitado en una rueda de prensa a la selección por su reciente triunfo en el Mundial y ha hecho un repaso de qué cosas han cambiado entre la edición de 2010, cuando también ganó España, y el 2026.

Ibáñez ha destacado que, aunque el salario mínimo ha pasado de 633 a 1.184 euros, la vivienda se ha encarecido de forma notable, de forma que en 2010 un piso entero costaba en Valencia una media de 500 euros, y hoy por ese precio no da ni para una habitación en un piso compartido, pues se va a una media de 550 euros.

En ese punto, el diputado ha incidido en que es necesario tomar "medidas valientes", una de ellas a su juicio es la proposición de ley de su partido "para impedir que empresas y fondos buitre como Eleven Future Invest, empresa de Ferrán Torres, que según Forbes acapara ya 20 viviendas en Valencia, puedan comprar casas para especular".