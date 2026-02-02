El Sunderland golea al Burnley para seguir en la lucha por Europa

02 February 2026, United Kingdom, Sunderland: Sunderland's Chemsdine Talbi (C) celebrates scoring his side's third goal with teammates during the English Premier League soccer match between Sunderland and Burnley at the Stadium of Light. Photo: Owen Humph - Owen Humphreys/PA Wire/dpa

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sunderland ha goleado este lunes al Burnley (3-0) en el último partido de la vigésima cuarta jornada de la Premier League, un resultado que mantiene a los 'Black Cats' en la pelea por Europa y que hunde todavía más a los 'Clarets' en la penúltima posición de la tabla.

Los tantos de Axel Tuanzebe, en propia puerta (min.9), y Habib Diarra (min.32) permitieron al cuadro local llegar al descanso en el Stadium of Light con una clara ventaja, que aumentó cuando en el minuto 72 Chemsdine Talbi se encargó de anotar el tercer y último gol de la noche.

Con este triunfo, el Sunderland se sitúa octavo con 36 puntos, a cuatro de la quinta plaza del Chelsea, la última de acceso a competición continental. Por su parte, el Burnley, tras 15 jornadas sin ganar, se queda con 15 unidades, a once de la zona de salvación.