La Supercopa será la primera competición española con la tecnología de línea de gol

Publicado 20/11/2019 18:11:06 CET

También se estrenará el sistema 'Vardict', que emitirá en directo en el estadio las decisiones del VAR

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Carlos Velasco Carballo, ha anunciado este miércoles que en la Supercopa de España que se disputará en enero de 2020 en Arabia Saudí se estrenará, por primera vez en una competición nacional, la tecnología de la línea de gol que ya se usa en las competiciones FIFA y UEFA.

"Desde el principio hemos tratado de hacer historia en el arbitraje español, anunciamos otro pequeño avance. En la Supercopa de España, que se celebrará en enero, España tendrá por primera vez tecnología de la línea de gol, en semifinales y la final", anunció en rueda de prensa en la Sala Villalonga de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El proveedor 'Hawk-Eye', que tiene licencia FIFA desde 2012 y que se estrenó en el Mundial 2012 de Japón, además de proveer su tecnología de línea de gol a la UEFA en competiciones como la Liga de Campeones, permitirá a la RFEF estrenar dicho sistema en la Supercopa de España con formato de final a cuatro que se disputará en enero.

Este sistema se basa en una serie de catorce cámaras instaladas en el terreno de juego, conectadas con la radio (intercomunicador) de los árbitros, que escucharán tres veces la palabra 'gol' además de recibir una vibración e indicación de que ha sido gol en su reloj en caso de que la pelota pase completamente la línea de la portería, con una precisión media inferior a un milímetro.

Por otro lado, la misma compañía proveerá otra novedad para la Supercopa. "Vamos a poner en práctica en la Supercopa un proyecto de transparencia del VAR con el sistema 'VARDICT', de interconexión con los fans. Es un sistema de 'Hawk-Eye' que comunica las decisiones a los espectadores en los marcadores, algo fundamental en el éxito del VAR, para que tengan la misma información que quienes lo ven por la televisión", explicó Velasco Carballo.

Para el presidente del CTA, la "transparencia" en el VAR es "clave en su éxito". "Creemos que el éxito del VAR reside en la transparencia. Queremos que todo el mundo vea lo que sucede en la sala del VAR, que se vea lo mismo que está viendo nuestro árbitro porque eso tiene una potencia de credibilidad absoluta y hace que todo el mundo entienda mejor nuestro trabajo", comentó sobre este sistema 'VARDICT'.

Por otro lado, reiteró que siguen trabajando, igual que desde la implantación del VAR en LaLiga y competiciones de la RFEF, buscando el "error cero". "Sabemos que el VAR no es perfecto y que los árbitros cometemos errores. Esperamos que nuestro criterio sea más uniforme, que haya menos errores y que el VAR ayude aún más", auguró de cara al futuro.

No obstante, la evaluación del primer tercio de temporada por parte del CTA es "humildemente buena". "Es un tercio de la temporada, queda mucho por hacer e igual que no hay ningún equipo que gane a Liga en la jornada 14, los árbitros solo podemos hacer un balance que es sin duda muy positivo, estamos muy contentos. Es palpable y demostrable que nuestros árbitros han tenido un buen inicio", celebró.

Velasco Carballo hizo un repaso del uso del VAR en lo que va de temporada, y celebró que de 276 situaciones o incidentes en área de penalti, en 129 partidos de Primera, un total de 253 de ellas sean aciertos y sólo 23 sean errores (el 8,33 por ciento). "Esto rompe los mitos de que los árbitros no reconocen sus errores. Somos autocríticos y humildes como para mostrar nuestros errores", comentó.

De ese 8,33% de error en 23 penaltis, 19 fueron corregidos por el VAR y sólo 4 errores no fueron corregidos por no ser el error lo suficientemente claro como par no intervenir el VAR, o porque hubo errores en el VAR. "Al final, 1,45% de error y 98,55% de acierto. El VAR ha ayudado en aumentar el acierto en casi un siete por ciento", destacó.

En cuanto a los fuera de juego, se han revisado un total de 1.797 incidentes --1.733 aciertos (96,49%) por 64 errores (3,51%)--, y destaca que en el 11 por ciento de los goles ha habido una ayuda del VAR. "Esta cifra es como para que el fútbol español esté contento del rendimiento de nuestros árbitros y de la ayuda del VAR", valoró Velasco Carballo.