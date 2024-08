La surfista española Nadia Erostarbe pierde el duelo de cuartos de final y se queda sin medalla

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La surfista española Nadia Erostarbe ha perdido el duelo de cuartos de final ante la brasileña Tatiana Weston-Webb, 8.10 contra 6.34, y se queda fuera de la competición en el estreno del surf como deporte olímpico en esta cita de Paris 2024, de la que se va, pese a todo, con muy buena nota.

La de Zarautz, de 24 años y obviamente en su debut olímpico, ve cerrado su sueño con un prestigioso quinto puesto y luchando bien por las 'semis', aunque la brasileña la superó en ambas olas, por una puntuación final de 8.10 por el 6.34 de Erostarbe.

En ninguna de las dos olas, en Teahupo'o (Tahití), pudo la surfista vasca con una Weston-Webb que llevó la iniciativa y que impresionó más a los jueces. Aquí termina el sueño olímpico de una Nadia Erostarbe que se metió en cuartos con bastante holgura, superando a la japonesa Shino Matsuda por 8.34 a 5.84.

Erostarbe, única superviviente nacional en octavos tras la eliminación en la repesca de segunda ronda de Andy Criere y Janire Gonzalez Etxabarri, no dudó en octavos en ponerse a surfear y fue metiendo presión a la japonesa, además de ganar la prioridad con las olas pese al mal tiempo. En los cuartos, no obstante, no pudo repetir el mismo guión.